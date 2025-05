Le lasagne sono tra i piatti più amati della nostra cucina, ma chi ha detto che debbano sempre essere fatte con il ragù? Oggi ti proponiamo una ricetta diversa, ma così buona da mettere d’accordo tutti, anche chi cerca alternative alla solita lasagna con il sugo. Perfette per i mesi caldi, queste lasagne bianche sono semplici da preparare, ricche di verdure e così gustose da diventare un must nella tua cucina.

Perché queste lasagne piacciono a tutti

Chi cerca una variante più leggera delle classiche lasagne troverà in questa ricetta una vera alleata. Non solo è priva di sugo di pomodoro, ma è anche facilmente digeribile, grazie alla presenza di verdure come carciofi e funghi. La besciamella, morbida e cremosa, fa da collante perfetto tra gli strati di pasta all’uovo, mentre il parmigiano grattugiato in superficie regala una crosticina dorata che fa venire l’acquolina in bocca.

Un piatto ideale per tutta la famiglia: i bambini lo adoreranno per il suo sapore delicato, mentre gli adulti lo apprezzeranno per la sua leggerezza e versatilità.

Gli ingredienti

Cosa ti serve per 6 persone:

12 fogli di pasta all’uovo per lasagne

10 carciofi freschi

30 g di funghi secchi

50 g di burro

50 g di farina 00

500 ml di latte intero

1 limone

1 spicchio d’aglio

½ cipolla

40 g di parmigiano grattugiato

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Metti i funghi secchi in una ciotola con acqua calda per almeno 20 minuti, finché non si ammorbidiscono. Poi scolali e strizzali leggermente.

Puliscili rimuovendo le foglie esterne più dure, taglia le punte e dividili in spicchi sottili. Immergili subito in acqua con il succo di limone per evitare che anneriscano.

In una padella capiente, scalda due cucchiai d’olio extravergine e fai soffriggere l’aglio tritato e la cipolla. Aggiungi i carciofi scolati, sala e pepa. Dopo circa 10 minuti unisci anche i funghi e continua la cottura per altri 5 minuti.

In un pentolino, sciogli il burro, unisci la farina e mescola bene con una frusta. Aggiungi il latte poco per volta, continuando a mescolare, fino a ottenere una crema liscia. Aggiungi sale, pepe e una parte del parmigiano grattugiato.

Sbollenta i fogli di lasagna in acqua salata per pochi minuti. Poi scolali e stendili su un canovaccio pulito.

In una pirofila, versa un primo strato di besciamella, poi disponi i rettangoli di pasta. Aggiungi il mix di carciofi e funghi, poi altra besciamella. Continua a stratificare fino a esaurimento degli ingredienti, terminando con besciamella e parmigiano.

Inforna a 180°C per circa 30 minuti, finché in superficie non si formerà una crosticina dorata. Lasciale riposare qualche minuto prima di servire.

Qualche consiglio in più

Vuoi un tocco extra? Aggiungi mozzarella o scamorza affumicata a fette tra gli strati, per un effetto filante. Un pizzico di noce moscata nella besciamella esalterà il sapore dei funghi. Usa pasta fresca fatta in casa per un risultato ancora più autentico.

Perfette anche per chi è a dieta

Uno dei punti forti di queste lasagne è che sono decisamente meno caloriche delle tradizionali. L’assenza di carne e sugo, unita alla presenza di verdure, le rende perfette anche per chi segue una dieta ipocalorica o desidera semplicemente mangiare in modo più sano, senza rinunciare al gusto.