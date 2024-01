Le Luci d’artista di Salerno: la foto vincitrice del concorso di BBCONTEST

Le Luci d’artista di Salerno è un evento annuale che si svolge appunto nella città di Salerno, in Campania. Questo affascinante spettacolo di arte luminosa si tiene durante la stagione natalizia, solitamente da novembre a gennaio. Le Luci d’artista trasformano le strade, le piazze e i luoghi simbolo di Salerno in un vero e proprio museo a cielo aperto. L’evento accende le luci e le magie dell’arte contemporanea, attirando visitatori da tutto il mondo. Diversi artisti, nazionali e internazionali, sono invitati a creare installazioni luminose uniche e suggestive. Queste opere d’arte utilizzano luci, colori e proiezioni per trasformare gli spazi urbani, creando un’atmosfera incantevole.

Le luci spaziano dalle semplici installazioni luminose alle complesse composizioni artistiche che raccontano storie, creano illusioni ottiche e giocano con prospettive e forme. Alcune opere sono interattive, coinvolgendo il pubblico e sollecitando la partecipazione attiva. Durante l’evento, le strade e le piazze della città sono animate da spettacoli di luci sincronizzate con musica o proiezioni su edifici storici. I visitatori possono passeggiare per le vie del centro storico di Salerno e godere di queste straordinarie creazioni artistiche, che regalano momenti di gioia e meraviglia.

Le Luci d’artista di Salerno sono diventate un punto di riferimento per gli amanti dell’arte e del Natale, attrazione imperdibile per coloro che desiderano vivere un’esperienza unica e suggestiva. L’evento contribuisce significativamente a promuovere la cultura, l’arte e il turismo nella regione, rendendo Salerno una meta ancora più affascinante durante le festività. Anche in questa edizione BBCONTEST ha svolto il suo importante ruolo insieme a tutte le foodblogger che hanno incoronato l’evento premiando con un prezioso smartbox il vincitore del contest fotografico Marcofell88.