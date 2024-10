Le friggitrici ad aria sono diventate negli ultimi anni uno degli elettrodomestici più amati nelle cucine di tutto il mondo, grazie alla capacità di cucinare velocemente e con poco olio, offrendo così un’alternativa più sana rispetto alla frittura tradizionale. Questi apparecchi permettono di preparare alimenti croccanti e gustosi, riducendo le calorie e i grassi. Sempre più consumatori si chiedono se l’uso di una friggitrice ad aria possa essere anche una scelta vantaggiosa per ridurre i consumi energetici rispetto all’uso del forno tradizionale.

Recentemente, l’associazione dei consumatori Que Choisir ha condotto un test esaustivo su diversi modelli di friggitrici ad aria, per stabilire quale sia il più efficiente non solo in termini di consumo energetico, ma anche rispetto alla qualità e alle prestazioni complessive. Lo studio si è focalizzato su friggitrici ad aria di vari marchi, confrontandole anche con un mini-forno, l’Optimo di Moulinex, per analizzare in dettaglio quale dispositivo fosse davvero il più efficiente dal punto di vista energetico e funzionale. Sorprendentemente, il modello meno performante è risultato essere una friggitrice di Lidl, la Silvercrest SHFS 2150 A1, che ha riportato risultati deludenti su vari aspetti.

L’efficienza energetica delle friggitrici ad aria rispetto ai forni

Le friggitrici ad aria si presentano come dispositivi a basso consumo energetico: molti produttori promettono un risparmio di elettricità fino al 70% rispetto ai forni tradizionali, con un’accelerazione nei tempi di cottura che si riflette in una minore spesa complessiva. Il test di Que Choisir ha messo alla prova tali promesse, esaminando diversi alimenti cotti in condizioni standard per capire se queste cifre corrispondono alla realtà. La valutazione è stata fatta su una serie di parametri tra cui consumo energetico, qualità di cottura, versatilità, facilità di utilizzo e sicurezza.

L’indagine ha coinvolto modelli di varie marche: Ninja, Philips, Moulinex, Silvercrest e altri, utilizzando una selezione di alimenti quali patatine surgelate, cosce di pollo, panini, quiche Lorraine e torte al cioccolato. Durante ogni test, gli esperti hanno valutato non solo il consumo di energia ma anche la qualità della cottura. Le friggitrici ad aria, nella maggior parte dei casi, si sono dimostrate più efficienti rispetto al mini-forno, risparmiando in media il 36% di energia elettrica, con picchi che arrivano fino al 67% durante la cottura di determinati alimenti.

Le migliori e le peggiori friggitrici ad aria: la classifica completa

In base ai risultati ottenuti, Que Choisir ha stilato una classifica completa delle friggitrici ad aria, valutando i modelli migliori e quelli meno efficienti, con un focus sulle prestazioni complessive e sui consumi energetici. Ecco la classifica dei modelli testati:

Philips NA221/00 Friggitrice ad aria serie 2000 – 14,5/20 – Prezzo indicativo: 79,99 € Ninja Foodi Dual Zone AF300EU – 14,1/20 – Prezzo indicativo: 158,85 € Philips NA210/00 Friggitrice ad aria series 2000 – 14,1/20 – Prezzo indicativo: 98,20 € Philips HD9880/90 Airfryer combinato series 7000 – 13,8/20 – Prezzo indicativo: 338,00 € Philips NA120/00 Friggitrice ad aria series 1000 – 13,6/20 – Prezzo indicativo: 85,99 € Moulinex Easy Fry Forno e Grill AL501810 – 13,4/20 – Prezzo indicativo: 229,99 € Moulinex Easy Fry doppia friggitrice e griglia ad aria EZ905D20 – 13,4/20 – Prezzo indicativo: 149,00 € Ninja Foodi Max Dual Zone AF400EU – 13,2/20 – Prezzo indicativo: 179,00 € Moulinex Easy Fry Max Java EZ245B20 – 13,2/20 – Prezzo indicativo: 82,85 € Seb Actifry Genius XL 2 in 1 YV970800 – 13,1/20 – Prezzo indicativo: 299,99 € Ninja Foodi Flex 10.4L AF500EU – 13,0/20 – Prezzo indicativo: 205,51 € Philips HD9280/90 – 13,0/20 – Prezzo indicativo: 154,99 € Medek RA910D – 12,5/20 – Prezzo indicativo: 59,99 € Philips NA352/00 series 3000 – 12,5/20 – Prezzo indicativo: 191,17 € Ninja Max Pro 6.2L AF180EU – 12,5/20 – Prezzo indicativo: 122,88 € Philips NA231/00 Friggitrice ad aria series 2000 – 12,5/20 – Prezzo indicativo: 125,00 € Silvercrest (Lidl) SHF 1800 B1 9 in 1 – 12,1/20 – Prezzo indicativo: 99,99 € Ninja Double Stack XL 9,5 litri SL400EU – 12,0/20 – Prezzo indicativo: 220,82 € Moulinex Easy Fry & Grill XXL Acciaio inossidabile EZ801D10 – 11,5/20 – Prezzo indicativo: 117,98 € Philips serie 5000 connessa XXL HD9285/93 – 11,5/20 – Prezzo indicativo: 162,97 € Moulinex Easy Fry & Grill EZ501D10 – 11,4/20 – Prezzo indicativo: 157,51 € Ninja Foodi Max bizona AF451EU – 11,4/20 – Prezzo indicativo: 269,99 € Coltello Moulinex Easy Fry & Grill Digitale + Tefal YY5138FB – 11,4/20 – Prezzo indicativo: 99,99 € Qilive Q.5585 – 11,3/20 – Prezzo indicativo: 76,99 € Medek RA510DV – 11,2/20 – Prezzo indicativo: 34,98 € Moulinex Easy Fry Grill e Vapore AL201810 – 10,9/20 – Prezzo indicativo: 119,00 € Moulinex EZ130A20 Easy Fry Essenziale – 10,9/20 – Prezzo indicativo: 55,89 € Moulinex Optimo OX444810 – 10,8/20 – Prezzo indicativo: 79,99 € Ninja AF140EU PRO 4.7L – 10,6/20 – Prezzo indicativo: 99,99 € Seb Actifry Genius FZ760000 – 8,8/20 – Prezzo indicativo: 249,99 € Silvercrest (Lidl) SHFS 2150 A1 – 6,8/20 – Prezzo indicativo: 89 €

Nella parte bassa della classifica troviamo il modello Silvercrest (Lidl) SHFS 2150 A1, che ha ottenuto il punteggio più basso di 6,8/20 e un prezzo indicativo di 89 €. Questo modello ha mostrato notevoli carenze in termini di efficienza e qualità di cottura, risultando il peggiore del test.

Consigli per scegliere la friggitrice ad aria più adatta

Per scegliere una friggitrice ad aria adatta alle proprie esigenze, è importante considerare alcuni aspetti fondamentali: la capacità del cestello, che deve essere sufficiente per le porzioni abituali, la presenza di funzioni aggiuntive come la cottura a doppia zona (utile per cuocere alimenti diversi contemporaneamente) e la possibilità di impostare temperature variabili. Un buon dispositivo deve anche essere facile da pulire e sicuro da utilizzare, con sistemi di spegnimento automatico e protezioni dal surriscaldamento.

Le friggitrici ad aria sono davvero più economiche rispetto al forno?

Il test di Que Choisir conferma che le friggitrici ad aria sono in media più economiche dei forni tradizionali, soprattutto grazie alla loro rapidità. Tuttavia, i risultati variano a seconda del modello, e non tutte le friggitrici garantiscono risparmi significativi. Alcuni modelli consumano più energia del mini-forno e non raggiungono la stessa qualità di cottura, pertanto è fondamentale optare per dispositivi che abbiano superato test di efficienza e qualità. Philips e Ninja, ad esempio, hanno dimostrato un’efficienza superiore alla media, mentre i modelli meno performanti, come il Silvercrest, possono portare a consumi superiori e a una qualità di cottura inferiore.