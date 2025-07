Alla scoperta delle oasi segrete della Sicilia, vere e proprie piscine naturali accessibili a tutti, senza spendere un euro.

Non sempre serve un hotel di lusso per tuffarsi nel relax, a volte, basta seguire un sentiero di terra e lasciarsi guidare dal rumore dell’acqua. Angoli di paradiso scolpiti dalla natura e in Sicilia questi angoli esistono davvero e sanno stupire più di quanto si possa immaginare.

L’isola è una terra di contrasti e meraviglie, tra le sue infinite sorprese ci sono anche le piscine naturali, specchi d’acqua limpidi incastonati nelle rocce. Ma anche canyon, promontori e riserve protette, tutti luoghi perfetti per nuotare, rinfrescarsi e dimenticare ogni pensiero, anche solo per qualche minuti facendosi cullare dolcemente.

Le migliori piscine naturali della Sicilia

Iniziamo dal Laghetto di Venere a Milazzo, una piscina che si raggiunge dopo una veloce ma intensa passeggiata immersi nella macchia mediterranea. Situata all’estremità di Capo Milazzo, sovrasta i due versanti del promontorio e regala una vista mozzafiato, un tuffo qui è come entrare in un dipinto.

Ci spostiamo poi alle famose Gole dell’Alcantara, dove troviamo le affascinanti Gurne, laghetti tondeggianti scavati nella roccia lavica dallo stesso fiume Alcantara. Variano dai 5 ai 30 metri di diametro, profondi almeno 10 metri, il paesaggio è surreale e l’acqua è un invito a sfidare se stessi.

Anche l’Isola di Vulcano vanta la sua Piscina di Venere, un anfiteatro naturale con acque trasparenti, rocce di basalto e tufo, accessibile solo via mare. Uno scenario da fiaba, dove il silenzio è rotto solo dal suono del mare e il colore dell’acqua, quasi un verde smeraldo, incanta ad ogni sguardo.

Poco distante, a Ustica, si nasconde la piscina naturale di Punta Cavazzi, proprio sotto il faro, qui il mare crea una conca tranquilla e protetta. Ci si può immergere tra acqua salata e cielo, un luogo perfetto per chi ama il contatto diretto con la natura e le sue opere

Verso sud, in provincia di Siracusa, i Laghetti di Avola, all’interno della riserva di Cavagrande del Cassibile, sono tra i più suggestivi della Sicilia. Si raggiungono dopo una discesa impegnativa tra pareti calcaree e vegetazione selvaggia, ma una volta arrivati, si capisce subito che ne valeva la pena.

Infine, un gioiello nascosto, il Laghetto delle Ondine di Pantelleria, piccola conca scavata nella roccia sul versante orientale dell’isola, è diventata una piscina naturale. Non è profonda, ma il suo fascino sta nella semplicità, diventando la meta ideale per chi ama luoghi intimi e silenziosi, solo per l’essenziale.