Le ricette ideali per preparare dolci senza forno

Anche senza accendere il forno si possono preparare dei dolci golosi da presentare in tavola per dessert o merenda, vediamo le ricette facili da realizzare.

Per i golosi che non riescono proprio a rinunciare a un dolce fatto in casa da gustare per una qualche occasione speciale a volte accendere il forno rappresenta il primo ostacolo insormontabile. Non sempre, infatti, si ha la possibilità di usarlo o più semplicemente non lo si vuole accendere per non andare a influire sui costi in bolletta. Bisogna rinunciare? Assolutamente no.

Ci sono tantissimi dolci che possono essere preparati in modo facile e veloce senza accendere l’elettrodomestico e vi assicuriamo che i dessert che vi proponiamo di seguito sono talmente buoni che non sentirete proprio la mancanza della torta di carote o del ciambellone soffice.

Quali sono le ricette di dolci ideali da preparare senza accendere il forno

I dolci senza forno possono rappresentare la soluzione ideale per chi non ha la possibilità o la voglia di accendere l’elettrodomestico. Le ricette tra cui scegliere sono tantissime e tutte sono perfette per portare in tavola dolci veloci e anche facili con cui poter fare un figurone con gli ospiti che avete invitato a pranzo o a cena. Siete pronti a scoprirli?

Cheesecake fredda senza cottura

Una classica torta fredda come la cheesecake è perfetta da realizzare senza usare il forno. La base è di biscotti sbriciolati mescolati con del burro fuso, la crema realizzata con del formaggio cremoso, zucchero e panna liquida o montata. La potete realizzare anche senza gelatina. Poi va messa in frigorifero per farla solidificare.

Tiramisù

Il classico dolce vanto della pasticceria italiana si prepara con i savoiardi inzuppati nel caffè, crema di mascarpone e uova montate. Si completa con una spolverata abbondante di cacao e il dolce senza forno è servito.

Mousse al cioccolato

Qualsiasi tipo di mousse è un dessert cremoso ideale da gustare anche a merenda. Se lo volete fare al cioccolato fatelo fondere e aggiungetelo alla panna montata o al mascarpone. Se volete esagerare potete usare anche le uova. Non sentirete la mancanza di una torta al cioccolato.

Palline di ricotta e cocco

Sono dei bon bon che non richiedono cottura, vi basta mescolare la ricotta con zucchero e cocco grattugiato. Facili, veloci e irresistibili.

Panna cotta

Ecco uno dei dolci al cucchiaio più semplici da realizzare senza il forno, la panna cotta è una sorta di budino che si prepara con la panna liquida o il latte e un addensante che può essere l’amido di mais. Si addensa sul fornello dopo aver aggiunto dello zucchero e si può arricchire con topping al cioccolato o salse a base di frutta.