La torta di carote pronta in 10 minuti che farà impazzire i tuoi bimbi

L’autunno è il periodo migliore per preparare una torta di carote, con questa ricetta è pronta in 10 minuti e la potete gustare a colazione o per la merenda.

Le carote sono perfette per realizzare una torta soffice e deliziosa che è adatta anche a chi non è un provetto pasticcere. Infatti si tratta di un dolce molto semplice da sfornare in pochi minuti e senza utilizzare ingredienti strani. Diciamo che somiglia un po’ alle famose merendine alla carota che tanto piacciono ai bambini

Se dunque volete fare felici i piccoli di casa mettetevi all’opera, senza alcuno sforzo potrete servire in tavola un dolce alle carote davvero molto goloso che è facile da fare anche per i principianti.

Come preparare la torta di carote con la ricetta facilissima

Esistono tantissime varianti di questo dolce, il più famoso è di certo la carrot cake americana, una torta molto speziata che viene coperta con una glassa al formaggio dolce che stempera il sapore molto forte dell’impasto. Invece quella che vi proponiamo di seguito è una torta molto più semplice ma altrettanto golosa.

Radunate gli ingredienti, come potrete vedere non ne servono tanti, e mettetevi subito all’opera così da poter offrire oggi stesso ai golosi di casa un dolce da credenza genuino e sano realizzato con le vostre mani. Questa è una delle ricette per bambini che non potete non provare!

Ingredienti

300 gr di carote crude

100 gr di burro

250 gr di farina

3 uova

100 gr di mandorle tritate molto finemente

1 bustina di lievito per dolci vanigliato

80 gr di zucchero semolato

1 spolverata di zucchero a velo

Preparazione del dolce

Ecco come si prepara la torta alle carote passo dopo passo. Prima di tutto pelate le carote e grattugiatele, mettetele da parte. Fate fondere il burro a bagnomaria. In una ciotola sgusciate le uova e montatele insieme allo zucchero semolato con le fruste elettriche fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Ora versate la farina setacciata insieme al lievito per dolci vanigliato, mescolate per incorporare, unite il burro fuso intiepidito e date un’altra mescolata. Aggiungete le carote grattugiate e le mandorle tritate, mescolate ancora con un cucchiaio in modo che tutti gli ingredienti siano ben amalgamati tra di loro. Prendete uno stampo e imburratelo, cospargetelo di farina eliminando quella in eccesso. In alternativa potete semplicemente foderare lo stampo con la carta da forno. Versate l’impasto nello stampo, livellate e cuocete in forno già caldo a 170 gradi per circa 35 minuti. Sfornate, fate raffreddare e poi togliete il dolce dalla tortiera. Completate spolverizzando con lo zucchero a velo solo quando la torta sarà completamente fredda.

Il dolce si conserva per alcuni giorni soffice e fragrante a temperatura ambiente, protetto da una campana di vetro.