Le tendenze capelli autunno 2024: i consigli da seguire

Scoprite le tendenze che riguardano come si portano i capelli in questo autunno appena cominciato, vediamo tagli e colori alla moda

Quali sono i tagli di capelli che andranno per la maggiore durante i mesi di Autunno – Inverno 2024 – 2025? Di seguito andiamo a vedere le ultime tendenze per quanto riguarda anche il tipo di colore più alla moda per far brillare la chioma.

Se la scorsa estate abbiamo visto capelli a caschetto e taglio medio scalato tra i preferiti di chi non ama le lunghezze, oltre a capelli mossi tenuti volutamente un po’ in disordine e frange ricce, ecco quali sono, invece, gli stili che domineranno la stagione fredda, a partire dall’autunno per proseguire poi anche per tutto il prossimo inverno.

Tendenze capelli per l’autunno 2024, tagli e colori con cui sentirsi bellissime

Gli hair stylist non hanno dubbi, i tagli di capelli di tendenza di questo autunno inverno 2024 sono i seguenti. Molti li abbiamo visti nelle sfilate di mode recenti, per cui se siete state attente alle modelle in passerella li avrete già notati.

I tagli di capelli più in voga per la stagione fredda e che saranno più richiesti in autunno e inverno 2024 – 2025 saranno il bob corto e medio, anche scalato, il Nirvana Cut che già in estate era stato proposto e che corrisponde a capelli mossi con effetto ribelle. Non a caso questo taglio di capelli è ispirato a Kurt Cobain e alla sua band che negli anni ’90 hanno incarnato un modo di intendere la vita di una intera generazione.

Invece per quanto riguarda i colori sarà ci sarà un’esplosione di cherry, il colore ciliegia in tutte le sue sfumature andrà ad arricchire le chiome di chi non ha paura di osare. Mentre i rassicuranti toni dorati del miele andranno a posarsi sui capelli castani per dare un tocco di luce e sui biondi per marcare la brillantezza.

Vedremo anche un grande ritorno del nero corvino, che potrà essere declinato sia su capelli ultracorti che molto lunghi, con frange morbide e vaporose.

Ovviamente i consigli degli esperti sono i soliti, non dovete limitarvi a scegliere un taglio o un colore di tendenza, ma dovete valutare insieme al vostro coiffeur qual è quello che vi fa sentire bene con voi stesse, che vi mette di buonumore e che potrà aiutarvi ad affrontare al meglio la stagione fredda.

