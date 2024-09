Le tendenze make-up autunno 2024: è il colore più cool della stagione

Con l’arrivo dell’autunno, le tendenze del make-up si trasformano. Il calore e la luminosità che hanno caratterizzato l’estate lasciano il posto a tonalità più avvolgenti e intense, ideali per riflettere l’atmosfera della stagione.

Il borgogna è il colore protagonista del make up autunnale di quest’anno, una tonalità profonda che riesce a conferire un’aura sofisticata e sensuale a chiunque lo indossi. Sebbene possa sembrare un colore “difficile” per alcune, è una nuance straordinariamente versatile, adatta a ogni incarnato e perfetta per donare un tocco di eleganza a qualsiasi look.

Il make-up autunnale

L’estate è stata segnata da make up leggeri e brillanti, con texture liquide e effetti glow che richiamavano la spensieratezza dei mesi caldi. Ma con l’autunno, il trucco cambia pelle, abbracciando tonalità che si ispirano alla natura circostante. Come il profumo di foglie secche e legno, il make up autunnale deve essere caldo e rassicurante, avvolgente come un maglione morbido in una giornata fresca. I colori della terra, con le loro sfumature profonde di rosso, giallo e marrone, si riflettono anche nelle scelte di trucco, offrendo una palette che valorizza la bellezza naturale senza mai essere troppo invadente.

Il borgogna, nuance che incanta

Se c’è un colore che incarna al meglio l’atmosfera autunnale, è il borgogna. Questo rosso scuro con una punta di nero, che ricorda il colore intenso del vino, è l’emblema della sofisticatezza. A prima vista può sembrare audace, ma in realtà è estremamente versatile e modulabile. Il borgogna ha il potere di adattarsi a ogni tipo di pelle e colore degli occhi, rendendo più luminosa la carnagione e donando profondità allo sguardo.

Nonostante la sua intensità, il borgogna può essere utilizzato in diversi modi per creare look che vanno dal minimalista al più drammatico. Sugli occhi, un ombretto borgogna sfumato può dare un effetto elegante e misterioso, perfetto per il giorno come per la sera. Sulle labbra, un rossetto borgogna è l’ideale per chi desidera un tocco di colore audace ma sofisticato. Anche un blush borgogna, se applicato con delicatezza, può regalare una sfumatura naturale e raffinata agli zigomi.

La versatilità del borgogna lo rende perfetto per ogni occasione, sia che si tratti di una giornata di lavoro in città, sia di una serata speciale a Isola del Liri, dove l’atmosfera incantevole delle sue stradine medievali e delle cascate crea il contesto ideale per esibire un trucco autunnale sofisticato.

Un colore che esalta ogni tipo di bellezza

A differenza di altre tonalità più comuni, come il marrone, il borgogna ha la capacità di esaltare la bellezza di ogni tipo di incarnato e di adattarsi alle esigenze di chiunque. Il marrone, ad esempio, può in alcuni casi accentuare le imperfezioni del viso, come le occhiaie, mentre il borgogna, grazie alle sue sfumature rosso vino, riesce a dare un effetto levigato e luminoso. Sugli occhi, soprattutto se verdi o azzurri, il borgogna crea un contrasto che li fa risaltare in modo naturale, rendendo lo sguardo più intenso e magnetico.

Anche sulle labbra, un rossetto borgogna può trasformare un look semplice in qualcosa di estremamente sofisticato. La sua intensità è in grado di ravvivare un incarnato spento, donando un tocco di eleganza senza risultare eccessivo. E se si ha la pelle molto chiara, il borgogna offre un effetto quasi gotico, perfetto per un look autunnale dallo stile un po’ retrò ma sempre chic.

Per chi teme che il borgogna possa risultare troppo audace, la chiave sta nella modulazione. Sfumare bene il colore e abbinarlo a tonalità neutre permette di ottenere un effetto naturale e sofisticato, mentre un make up più marcato, con mascara e eye liner, rende il look più drammatico e audace, perfetto per una serata speciale.

Prodotti must-have per un make-up borgogna

Se l’autunno richiama un ritorno alla natura, anche i prodotti make up devono seguire questa tendenza. Tra i prodotti imperdibili per un perfetto look autunnale borgogna ci sono le palette occhi, i rossetti intensi e i blush in tonalità calde. Ad esempio, la palette “Les 4 Ombres” di Chanel nella variante “Candeur et Provocation” offre una combinazione di tonalità borgogna che permette di creare look sofisticati e modulabili. Per gli occhi, l’ombretto liquido “Eye Tint 56 S Mahogany” di Armani dona un tocco di luminosità e profondità grazie alla sua texture setosa e brillante.

Per le labbra, il rossetto opaco “Burgundy Red” di Kess è perfetto per chi cerca un colore intenso ma cremoso, capace di resistere a lungo senza seccare le labbra. Un prodotto che non può mancare nel beauty di chi desidera un look autunnale sofisticato e di tendenza. Anche per il blush, il borgogna si dimostra un alleato prezioso: applicato con delicatezza sugli zigomi, regala un effetto naturale e radioso, ideale per valorizzare i lineamenti del viso.

Non solo per occhi e labbra

Il borgogna non è limitato solo agli occhi o alle labbra. Questa tonalità versatile può essere utilizzata anche per creare un make up completo che include gli zigomi e persino le unghie. Un blush borgogna, applicato con una mano leggera e sfumato a dovere, può dare un tocco di colore naturale e caldo, perfetto per valorizzare un incarnato chiaro. Anche per le unghie, il borgogna è una scelta elegante e raffinata che si abbina perfettamente ai toni caldi e autunnali dei vestiti e degli accessori.

Inoltre, il borgogna è un colore che può essere indossato sia di giorno che di sera. Per il giorno, basta scegliere tonalità più chiare e sfumature meno intense, magari accompagnando un ombretto borgogna con un rossetto nude. Per la sera, invece, si può optare per un look più audace, con un trucco occhi bold e labbra scure che creano un effetto di grande impatto.