Occhio a non commettere certi errori quando si è alla guida, altrimenti si può incorrere in pesanti sanzioni. Ecco quali

Guidare è certamente una piacevole esperienza, un qualcosa che garantisce grande libertà e indipendenza, ma è anche e soprattutto responsabilità. Quando si guida un veicolo, infatti, l’attenzione deve essere massima, per non causare danni a se stessi e agli altri.

Commettere infrazioni porta a sborsare anche significative somme di denaro e i motivi possono essere i più disparati. Ad esempio? Non rispettare i limiti di velocità, entrare nelle ZTL, passare col semaforo rosso e molte altre infrazioni.

Se non si fa attenzione, in sostanza, ci si può ritrovare nei guai, e a volte, si possono mettere nei guai anche altri. Per cui, la sicurezza alla guida deve essere una priorità. Il Codice della Strada, a questo proposito, è particolarmente severo e non ammette ignoranza. Conoscere le regole è fondamentale per non essere multati.

Occhio anche a quelle abitudini che possono sembrare innocue, ma in realtà sono delle vere e proprie infrazioni. Ciò vuol dire che per esse, si può essere sanzionati.

Attenzione a come metti le mani sul volante o incorrerai in una multa salata

Sono diversi i conducenti che hanno una cattiva abitudine, che pur se può apparire innocua, in realtà, non lo è affatto.

In molti, dicevamo, guidano con una mano sola al volante. Non è prudente, ovviamente, ma dato che non c’è una regola che vieti in modo esplicito di farlo, molti ritengono di essere nel giusto. Tuttavia, questo atteggiamento può essere sanzionato, perché si tratta di un’azione pericolosa, più di quanto si possa immaginare.

Secondo la legge, infatti, bisogna tenere tutte e due le mani sul volante, al di là di qualche istante in cui si cambiano le marce oppure si utilizzano i vari comandi del veicolo. In base all’art.141, il conducente deve sempre tenere il mezzo sotto controllo. Inoltre, secondo l’art.173, non si possono usare dispositivi per cui serva l’uso delle mani, mentre si è al volante, come ad esempio, lo smartphone.

Non devono esserci cose che impediscano la libertà di movimento per guidare. Unica eccezione è per i veicoli per disabili, che si possono guidare con una mano perché ci sono comandi appositi. Se si viene beccati a guidare usando una sola mano, la sanzione andrà da 41 a 168 euro.

Se si utilizza lo smartphone, si incorre in una multa anche da 1000 euro. Se questo atteggiamento causa un sinistro, la responsabilità peggiora.