L’esercizio velocissimo che ti farà rilassare in 5 minuti

Praticando questo esercizio velocissimo potrete rilassarvi con molta facilità impiegando solo 5 minuti, non è per niente difficile quindi vale la pena provare.

Vivere una vita frenetica e piena di impegni alza i livelli di stress ai limiti estremi e può generare l’insorgere di patologie anche gravi, per questo è bene tenere sotto controllo il nervosismo, l’agitazione e altri sentimenti come l’irrequietezza o addirittura l’ira. Come ci si può riuscire in poco tempo?

Ad esempio seguendo questo esercizio decisamente facile e veloce, anzi velocissimo, che vi permette di rilassarvi e ritrovare la calma in pochi minuti.

Come eseguire l’esercizio velocissimo per rilassarsi impiegando solo cinque minuti

Se avete passato una giornata “no” al lavoro e ora siete incredibilmente nervosi seguite questo semplice esercizio per portare di nuovo il corpo e soprattutto la mente a un livello di calma e armonia.

I consigli che troverete di seguito sono di Kaytee Gillis, che è una psicoterapeuta, oltre che consulente e scrittrice. La quale vi guida passo dopo passo a questa pratica della mindfulness per allontanare stress e ansia in modo naturale e olistico.

Staccate il cellulare, ritagliatevi un piccolo spazio di pace e silenzio mettendovi in una posizione comoda in cui poter regolarizzare il respiro e lasciarvi ansare a questa tecnica di visualizzazione. In questo modo l’ansia e lo stress vi abbandoneranno in pochi minuti.

Puntate una sveglia che suoni dopo dieci minuti. Adagiatevi sul letto, per terra, sul materassino, su una poltrone, ovunque possiate sentirvi comodi. Chiudete gli occhi e regolarizzate il respiro seguendo questo metodo:

Pensate a una situazione che avete vissuto che per voi è particolarmente piacevole. Dopo aver visualizzato la situazione concentratevi sull’ambiente ed esploratelo, guardatevi intorno, se siete in una stanza toccate i mobili, notate i colori della tappezzeria. Se siete nella natura soffermatevi sui dettagli, percepite mentalmente degli odori.

A questo punto sono trascorsi diversi minuti mentre eravate concentrati nell’effettuare questo esercizio ed a un certo punto starà per suonare il timer. Ebbene, quando sentirete l’allarme suonare non dovete aprire di scatto gli occhi ma gradualmente uscire dalla situazione immaginata.

Piano piano potete tornare alla realtà cominciando ad ascoltare i suoni che ci sono intorno a voi. Quindi aprite gli occhi solo dopo che vi sentite pronti ad affrontare di nuovo i vostri impegni.

Questo piccolo esercizio di rilassamento può essere svolto praticamente tutti i giorni e in ogni circostanza quando si vuole trovare un centro perché ci si sente non in equilibrio.