Dio esiste: un libro scritto da due matematici francesi lo spiega e afferma di avere una risposta definitiva. Il libro, “Dio, la scienza, la prova: l’alba di una rivoluzione”, di Olivier Bonnassies e Michel-Yves Bolloré, è uscito quattro anni fa in Francia, due anni fa in Italia e ora in Gran Bretagna e America con un notevole successo e centinaia di migliaia di copie vendute.Il libro, sostengono gli autori, non è un libro cristiano, può essere letto da atei, agnostici, musulmani, ebrei.Già duemila anni fa San Paolo si chiedeva: (Rm 3,21-30): “Forse Dio è Dio soltanto dei Giudei? Non lo è anche delle genti? Certo, anche delle genti! Poiché unico è Dio”.

Ora, scrive sul Daily Mail Joanna Tweedy, Olivier Bonnassies e Michel-Yves Bolloré affrontano la questione: c’è un orologiaio dietro questo magnifico orologio?

Manca però la risposta alla domanda chiave: perché?

Dio esiste davvero?

Si tratta di una domanda che si pone fin dall’inizio dei tempi: Dio esiste davvero?

La scienza è tradizionalmente la controargomentazione all’esistenza di un unico creatore divino, ma gli autori di “Dio, la scienza, la prova: l’alba di una rivoluzione”, pubblicato nel Regno Unito e negli Stati Uniti, affermano che la ragione e la scienza ora forniscono la prova dell’esistenza di Dio.

Olivier Bonnassies, 59 anni, e Michel-Yves Bolloré, 79 anni, entrambi matematici, hanno scritto il loro libro per la prima volta nel 2021 e da allora hanno venduto 400.000 copie e lo hanno visto tradotto in altre lingue, informa il Mail.

Entrambi sono religiosi: l’ingegnere informatico Bolloré è cattolico dalla nascita e il suo coautore ha scoperto la fede cristiana a vent’anni.

Bonnassies, che vive a Parigi, sostiene che “la scienza è ora alleata di Dio” e, lungi dal fornire prove del perché una tale divinità non esista, “il pendolo della scienza è tornato a oscillare nella direzione opposta”.

Dopo tre anni di ricerca e scrittura, insieme ad altri 20 scienziati, specialisti e un premio Nobel, gli autori sostengono che senza dubbio scienza e fede non solo sono complementari, ma necessarie per comprendersi a vicenda.

Il libro è stato recensito e corretto da Robert Wilson, premio Nobel per la fisica nel 1978 per aver scoperto la radiazione cosmica di fondo a microonde che costituisce la principale prova dell’esistenza del Big Bang; ne ha scritto la prefazione, pur essendo agnostico.

In un’intervista con Publishers Weekly, lo scienziato ha spiegato il ragionamento alla base del libro di 580 pagine.

Ha spiegato: “Il nostro lavoro si basa su tre conclusioni scientifiche: che viviamo in quello che chiamiamo spazio-tempo, che collega indissolubilmente materia, spazio e tempo; che tutto questo sembra avere un inizio; e che i parametri dell’universo sono così precisi che, se si modificano anche di poco, la vita diventa impossibile”.

Perché è importante?

MYB: Se non esiste un Dio creatore, siamo solo animali: niente è importante, niente conta. Non è bene vivere nell’illusione. Quindi, se non esiste un Dio creatore, mangiamo, beviamo e balliamo. Ma se esiste un Dio creatore, forse c’è la vita eterna dopo. E allora, tutto è importante e tutto conta.

Definisci il rapporto odierno tra scienza e religione “la Grande Inversione”. Perché?

OB: Stiamo vivendo un sorprendente cambiamento intellettuale. Per quattro secoli, da Copernico a Freud, passando per Galileo, Newton, Laplace e Darwin, la scienza sembrava in grado di spiegare sempre più cose del mondo senza bisogno dell’ipotesi di Dio.

Ora le cose sono cambiate e il pendolo della scienza è tornato a oscillare nella direzione opposta. Fino a poco tempo fa, credere in Dio sembrava incompatibile con la scienza. Ora, la ragione ha chiuso il cerchio. La scienza è ora alleata di Dio.

Qual è la scienza che, secondo te, conferma l’esistenza di Dio?

Attraverso la scienza, riscopriamo la definizione di Dio che esiste nella filosofia e nella religione: un essere onnipotente al di fuori del nostro universo che ha creato ogni cosa affinché l’umanità e ogni forma di vita potessero nascere.

Secondo lei, l’esistenza di Dio non deve necessariamente portare alla fede religiosa. Perché no?

MYB: Perché dal punto di vista della conoscenza, è molto semplice sapere se esiste un Dio creatore. È la stessa domanda di “Esistono i marziani?”. È solo una domanda. E vogliamo solo conoscere la risposta. La fede e la religione chiedono: “Qual è il nome di Dio? Cosa dice Dio? Cosa vuole?”. Non ci interessa cosa Dio può dire, chi è, cosa vuole, cosa ha promesso. Ci interessa solo sapere se esiste un Dio creatore.

Quando il libro uscì in Italia, un corrispondente romano della Diocesi di Raleigh, nella Carolina del Nord ha intervistato Bollore.

“Non è un libro sulla fede o sulla religione”, ha detto Michel-Yves Bolloré. “La fede è una cosa diversa dall’esistenza di Dio. La fede è un’adesione, un consenso a Dio. Ma si può credere nell’esistenza di Dio senza voler andare oltre. Questo è ciò che chiamiamo deismo. Quindi il nostro punto di vista è semplicemente quello di sapere se esiste un Dio creatore.

“Ma ​​dall’inizio del XX secolo, moltissime scoperte hanno messo in discussione l’idea che l’universo potesse spiegare se stesso.”

Gli autori citano le scoperte in termodinamica, meccanica quantistica, biologia e la teoria del Big Bang come fattori che hanno cambiato il panorama della scienza e della religione. Ma nonostante questi sviluppi, la relazione tra questi due campi è apparentemente rimasta fuori dai media mainstream.

“Il motivo per cui non ne sentiamo parlare è perché la gente pensa che questa domanda sia irrisolvibile, che non possa essere decisa”, ha detto Olivier Bonnassies, ingegnere e coautore. “E se non può essere decisa, diventa poco interessante. Ma in realtà non è vero. È risolvibile. Non è solo la conclusione della filosofia religiosa classica, ma ora noi e molti altri scienziati crediamo anche che ci siano sempre più prove dell’esistenza di Dio. In effetti, è giusto dire che non ce n’è mai stata così tanta.”