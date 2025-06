Gesù disse (forse pensando a Bezos): “Non accumulate tesori sulla terra ma in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano”.

Matteo, l’ex esattore del Fisco, ci riferisce (Mt 6,19-23).

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

“Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.

“La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà elltenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!».

Sempre Matteo riporta una dele frasi più emozionanti di Gesù (Mt 6,24-34)

. Gesù disse ai suoi discepoli:

“Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza.

Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?

Gesù disse: guardate gli uccelli del cielo

“Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita?

“E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede?

“Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.

“Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.

“Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena”.

Nel discorso della montagna Gesù dice (Mt 5,3)

Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli.

Le Beatitudini

Luca

“Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio;

Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati;

Beati voi, che ora piangete, perché riderete.

Matteo

“Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: ‘Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?’. Egli rispose: ‘Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti’.

Ed egli chiese: ‘Quali?’. Gesù rispose: ‘Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso’. Il giovane gli disse: ‘Ho sempre osservato tutte queste cose; che mi manca ancora?’.

Gli disse Gesù: ‘Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi’. Udito questo, il giovane se ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze.”

E Luca

“Gesù disse: Quant’è difficile, per coloro che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. E’ più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio!”. Quelli che ascoltavano dissero: ‘Allora chi potrà essere salvato?’. Rispose: ‘Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio’.”

Ancora Matteo

“Gesù allora disse ai suoi discepoli: ‘In verità vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli’. A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: ‘Chi si potrà dunque salvare?’. E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: ‘Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile’.”

Ancora Luca

“Un notabile lo interrogò: ‘Maestro buono, che devo fare per ottenere la vita eterna?’. Gesù gli rispose: ‘Perché mi dici buono? Nessuno è buono, se non uno solo, Dio. Tu conosci i comandamenti: Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre’.

Costui disse: ‘Tutto questo l’ho osservato fin dalla mia giovinezza’. Udito ciò, Gesù gli disse: ‘Una cosa ancora ti manca: vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoronei cieli; poi vieni e seguimi’.

Ma quegli, udite queste parole, divenne assai triste, perché era molto ricco.”