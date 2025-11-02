Thompson, cognome che unisce tre tragici destini: di un giornalista, un romanziere, una spia. Da non confondere con lord Roy Thomson, fondatore di una dinastia di editori che comprò la Reuters. E nemmeno con Mark Thompson, protagonista dell’editoria anglo-americana di oggi (BBC, New York Times, CNN).

Il primo della serie è Hunter S. Thompson, famoso per aver creato, negli anni ‘70, il cosiddetto gonzo journalism, in cui il reporter, immergendosi in sottoculture e ambienti estremi produce un genere di reportage caotico, alimentato dalla droga e girato in prima persona.

Ora la vedova di Hunter S. Thompson ha convinto gli investigatori a riconsiderare la sentenza ufficiale secondo cui la morte del marito, avvenuta 20 anni fa, fu un suicidio, nonostante lei stessa lo avesse sentito caricare la pistola con cui si era sparato.

Il Colorado Bureau of Investigation ha annunciato che riesaminerà il verdetto ufficiale di suicidio dopo la morte del giornalista gonzo nel 2005, su richiesta della vedova Anita.

Non vi è tuttavia alcuna indicazione di dolo o colpa grave, né che altre persone siano state coinvolte.

Thompson fu trovato dal figlio Juan nella sua casa di Woody Creek, vicino ad Aspen, nel febbraio 2005 con quella che fu ritenuta una ferita da arma da fuoco autoinflitta. Aveva 67 anni.

L’ufficio dello sceriffo ha suggerito l’apertura dell’indagine su richiesta della vedova Anita Thompson, ha dichiarato in una nota.

Intervistata subito dopo la sua morte, la donna ha dichiarato di aver sentito il “clic” della sua pistola in una telefonata pochi istanti prima della sua morte. Due anni dopo, ha affermato che la sua morte era stata “un grosso errore” e che avevano pianificato la loro vita insieme.

“Comprendiamo il profondo impatto che Hunter S. Thompson ha avuto su questa comunità e oltre”, ha dichiarato lo sceriffo Michael Buglione. “Con l’intervento di un’agenzia esterna per una nuova analisi, speriamo di fornire un’analisi definitiva e trasparente che possa offrire tranquillità alla sua famiglia e al pubblico”.

I resoconti successivi alla morte di Thompson hanno rivelato che Anita, che aveva sposato due anni prima, era stata al telefono con lui nei minuti precedenti la sua morte.

Il clic del revolver

Poco prima di riattaccare, ha sentito il clic della sua pistola e lo ha scambiato per il rumore della sua macchina da scrivere.

In un’intervista con l’Aspen Daily News nel 2005, dichiarò: “Ero al telefono con lui, ha riattaccato e l’ha fatto: ho sentito il clic della pistola”.

Nel 2007, Anita partecipò alla firma del suo libro che raccontava la loro vita insieme, The Gonzo Way. Durante l’evento, le fu chiesto perché Thompson lo avesse fatto.

“Non avevo idea che lo stesse pianificando”, disse, secondo The Hill. “Mi aveva promesso 10 anni. Stavamo cercando di avere un figlio. Mi ha tradita… Era troppo presto. Credo che sia stato un grosso errore”.

La sua opera più nota come scrittore, Paura e delirio a Las Vegas del 1971, fu poi trasformata in un film con Johnny Depp.

Fu Depp a pagare il cannone con cui le ceneri dello scrittore furono lanciate nel cielo di Woody Creek in una cerimonia commemorativa costellata di star, sei mesi dopo la sua morte.

Thompson era famoso per i rischi che correva, sia a livello personale che come scrittore. Per il suo libro del 1967 “Hell’s Angels”, si unì per molti mesi alla famigerata banda di motociclisti, dipingendo un quadro di come vivevano dall’interno.

Thompson ex agente segreto

Il secondo Thompson si chiamava Jim, un americano ex agente della CIA e poi uomo d’affari che rilanciò l’industria della seta thailandese, scomparso in Malesia nel 1967.

Nonostante ricerche a tappeto, non furono mai trovate prove conclusive, il che diede origine a numerose teorie, tra cui quella secondo cui si sarebbe perso nella giungla, ucciso da una tigre o assassinato a causa di rivalità politiche o commerciali. La casa di Thompson prospera ancor oggi col commercio di una eccellente seta: è ora gestita da una fondazione e la sua storia rimane un famoso mistero irrisolto.

Chi era Jim Thompson?

* Un ex agente dei servizi segreti americano che fondò la Thai Silk Company, trasformando un’artigianato tradizionale in declino in un marchio di lusso globale.

* Ha svolto un ruolo significativo nel rilancio dell’industria della seta thailandese e nel rendere la seta thailandese famosa a livello internazionale.

La scomparsa la domenica di Pasqua, il 26 marzo 1967, Thompson uscì a fare una passeggiata da un cottage negli altopiani di Cameron, in Malesia. Non fu mai più visto.

Le teorie che ne sono seguite:

* Perso nella giungla: una teoria suggerisce che si sia perso nella fitta giungla malese.

* Animale selvatico: Un’altra possibilità è che sia stato ucciso da una tigre.

* Omicidio/Intrigo politico: Dato il passato di Thompson, incluso il precedente coinvolgimento con l’OSS, alcuni ipotizzano che sia stato vittima di conflitti politici o assassinio da parte di rivali.

* Sparizione auto-orchestrata: Alcuni credono che potrebbe aver inscenato la propria scomparsa per ragioni sconosciute.

Uno scrittore noir

Chiude la lista dei Thompson del mistero lo scrittore di genere noir

Jim Thompson, all’anagrafe James Myers Thompson (Anadarko, 27 settembre 1906 – Hollywood, 7 aprile 1977).

Thompson, si legge su Wikipedia, deve la sua fama principalmente ai romanzi. Ne ha scritti più di trenta, quasi tutti pubblicati in edizione tascabile, molti dei quali nel suo periodo più prolifico, dalla fine degli anni Quaranta alla metà degli anni Cinquanta. Poco apprezzato in vita (nonostante l’apprezzamento di alcuni critici, per esempio Anthony Boucher sul New York Times), la sua statura di autore cresce negli anni Ottanta con le riedizioni dei suoi romanzi per la casa editrice Black Lizard.

Tra le sue opere più apprezzate troviamo L’assassino che è in me, Notte selvaggia, Diavoli di donne e Colpo di spugna.

Secondo alcuni critici, di tutta la narrativa poliziesca quella di Thompson è la più cruda e straziante, incomparabilmente più intensa di Dashiell Hammett, Raymond Chandler o Horace McCoy. Allo stesso modo, nell’introduzione a Inferno sulla terra, Stephen King afferma di ammirare l’opera di Thompson soprattutto perché “Il ragazzo era decisamente sopra le righe. Big Jim non conosceva il significato della parola stop.”

La vita di Thompson è pittoresca quasi quanto la sua narrativa. I suoi romanzi sono ritenuti semi-autobiografici o almeno ispirati alle sue esperienze. Scolaro insofferente alle regole, ripetette la prima media per ben sei volte. Mentre “frequentava” la scuola, lavorava come fattorino all’hotel Texas, dove era arrivato a prendere 300 dollari alla settimana, contro i 15 della paga ufficiale, procurando marjuana ed alcol, in pieno Proibizionismo, agli ospiti della struttura. A 18 anni fumava e beveva già da soffrire di delirium tremens. Il padre di Thompson fu sceriffo di Caddo County, in Oklahoma.