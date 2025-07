Se ami il fai da te, da Lidl trovi tutto l’occorrente a prezzi davvero eccezionali. Ecco le super offerte irrinunciabili

Siamo in piena estate e il clima è favorevole per costruire una serie di creazioni che potrebbero tornarti davvero molto utili, in casa. A volte, infatti, l’abitazione ha necessità di piccole ma significative riparazioni o di decorazioni che ne valorizzino la bellezza.

Chi si occupa di fai da te con regolarità, sa quanto un singolo oggetto, ben fatto, possa cambiare il volto e l’atmosfera di una casa, sia a livello estetico, sia funzionale. Naturalmente, per far sì che un lavoro sia fatto ad hoc, è importante avere gli strumenti giusti a disposizione.

Certo, i costi delle attrezzature in molti casi possono essere alti, ma da Lidl, è possibile trovare ottimi materiali, a prezzi davvero imperdibili. In questo modo risparmierai sui costi delle attrezzature, oltre che su quelli di manodopera.

Lidl, questi attrezzi pazzeschi costano poco e sono molto performanti

Da Lidl ci sono sconti sulle attrezzature Parkside, di ottima qualità ed efficienza. La prima proposta è una livella laser a croce ricaricabile, che costa solo 89 euro.

Si tratta di un attrezzo molto utile per eseguire lavori precisi di livellamento quadri, mensole, ecc. A 79 euro puoi trovare, invece, un martello demolitore, perfetto per lavorare cemento, mattoni, e per eseguire eventuali demolizioni di un certo tipo.

Per eseguire vari generi di fori, è in offerta il trapano avvitatore ricaricabile di Brushless a 79 euro, utilizzabile su legno, metallo, plastica. Ogni persona che ama eseguire lavori fai da te, non può non avere una valigetta portattrezzi. Da Lidl c’è un kit con 80 pezzi a soli 39.99 euro, che include pinze, martello, bussole, chiavi ecc.

Per imbiancare casa ed eseguire altri lavori, è importante avere una scala in alluminio. Questa costa solo 39.99 euro. Quando si lavora a qualcosa, possono esserci aree della casa più buie, per cui avere a disposizione una pratica lampada a LED è utile: a soli 19.99 euro la trovi da Lidl.

La vernice spray colorata, invece da 400 ml, costa solo 2.99 euro, mentre un set punte per cacciavite a cricchetto, composto da 115 pezzi, costa 12.99 euro. I guanti da lavoro, invece, li trovi a 2.99 euro, un taglierino a doppia lama 6.99 euro, mentre una comoda salopette da uomo, utile, per eseguire i vari lavori di casa, costa 17.99 euro.

A questi prezzi avrai a disposizione tutto l’occorrente per le tue creazioni o riparazioni: davvero da non perdere.