Lidl: sai che con meno di 8 euro puoi rimetterti in forma? Il segreto per risparmiare ed avere un fisico da urlo.

Sogni di iscriverti in palestra, ma non puoi permetterti l’abbonamento? Non preoccuparti, in tuo aiuto c’è Lidl, ti permette infatti di tenerti in forma con meno di 10 euro al mese. Sono molte le persone che vorrebbero tanto seguire gli allenamenti in palestra, ma che non possono sia per questioni economiche sia per questioni di tempo.

Se anche tu, come loro, vorresti rimetterti in forma ma non possiedi gli attrezzi giusti, sappi che puoi fare un ottimo allenamento senza dover spendere fior fior di soldi mensilmente. Esistono, infatti, degli strumenti per l’allenamento molto economici, semplici da utilizzare ma che ti consentiranno di ottenere dei grandi risultati direttamente a casa. Si tratta di manubri regolabili, ad esempio, che sono perfetti per sostituire i macchinari da palestra.

Lidl, con meno di 8 € ti rimetti in forma: puoi risparmiarti l’abbonamento della palestra, non serve più

Fare dei semplici esercizi a corpo libero è consigliato per chi desidera un corpo tonico e tornito, senza dover necessariamente recarsi in palestra. Flessioni, affondi, plank sono esercizi che possono essere fatti da chiunque. Puoi anche usufruire delle scale per rendere tutto più stimolante. Ma da Lidl, come accennato, c’è uno strumento molto utile che ti consentirà di avere risultati straordinari. Si tratta della kettlebell, uno strumento davvero intelligente.

Con un solo peso potrai svolgere molti esercizi che coinvolgono tutto il corpo. Lidl ha lanciato un’offerta imperdibile, a partire dal 30 gennaio infatti è possibile trovarle da 4,6 o 8 kg con un rivestimento in plastica antifurto, con una maniglia larga e con piedini di gomma.

Costa soltanto 7,99 euro, un vero e proprio affare considerando che questi attrezzi costano molto di più. Ovviamente, è necessario scegliere il peso adatto al proprio livello di allenamento, se sei un principiante è consigliabile partire con una Kettlebell più leggera, mentre chi è già allenato può spingersi sugli 8 kg, ma anche di più.

Questo strumento è un’alternativa validissima all’allenamento tradizionale con i bilancieri, con i manubri e con le macchine isotoniche. Consente di allenare più gruppi muscolari contemporaneamente, migliorando la forza e il sistema cardiovascolare.

L’ideale sarebbe utilizzare questi strumenti due o tre volte a settimana, iniziando con ripetizioni basse per poi aumentarle. È importante non dimenticare il riscaldamento prima di iniziare, infatti, si tratta di una fase imprescindibile per la buona esecuzione dell’esercizio. Saltare il riscaldamento potrebbe causare strappi o distorsioni muscolari, attenzione, dunque.