Lidl fa il colpaccio: spendi 15 euro oggi e resti al caldo per tutto l’inverno

Lidl, fa il colpaccio! Con 15 euro riscaldi la casa e risparmi sui costi della bolletta. Ecco qual è l’offerta imperdibile del noto store.

Lidl, noto supermercato presente in diverse città italiane, non manca mai d’avere un occhio di riguardo nei confronti dei suoi consumatori. Un’attenzione concreta che manifesta attraverso le tante offerte che propone periodicamente. In vista delle feste di fine anno e in occasione del Black Friday il brand ha promosso il nuovo volantino, che è ricco di sconti davvero imperdibili. Prodotti alimentari, ma anche per la casa, e tante idee regalo a basso costo.

Inoltre il brand non poteva non tener conto dell’arrivo del freddo e dell’esigenza di ogni famiglia di far fronte a vari costi, sempre più elevati, dell’energia. Riscaldare la casa è sempre più caro, un onere che pesa sul bilancio famigliare in modo incisivo. Per questo che i consumatori da qualche anno, hanno manifestato l’esigenza di trovare mezzi alternativi per scaldarsi, che riducono al minimo l’uso della caldaia ma anche i termosifoni centralizzati.

C’è da dire poi che il pellet è sempre più caro e così anche i vari sostituti come il legno vergine, la paglia, e i residui agricoli. Inoltre l’acquisto di stufe varie comporta un consumo di energia non indifferente e non sempre si raggiunge il risultato sperato. Come poter riscaldare la casa senza far fronte a oneri economici eccessivamente dispendiosi? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Lidl che ha lanciato un’offerta finalizzata a rendere gli ambienti della casa più caldi, accoglienti e confortevoli.

Lidl, con solo 15 euro scaldi casa

La promozione della Lidl è decisamente allettante e permette di acquistare prodotti che possono riscaldare la casa senza fare ricorso a stufe a pellet che possono risultare costose. Insomma riscaldare, ma senza eccessivi oneri è davvero il sogno di molti e il brand non poteva ignorare la richiesta. Nei tanti store si possono infatti acquistare diverse Parure di copripiumino singolo a soli 14,99, con stampe diverse e colorate. Un accessorio per le camere da letto che darà agli ambienti quel tocco di glamour.

Il set è composto da copripiumino e federa ed è disponibile in diverse nuance. E’ un prodotto di qualità offerto ad un prezzo competitivo. La disponibilità in negozio sono diverse soprattutto durante la stagione fredda, che è anche il periodo in cui le vendite sono continuative.

Per questo è opportuno verificare la presenza dell’articolo nel negozio in cui si intende acquistarlo. Da ricordare che alla Lidl sono presenti anche altre offerte per la casa, come la vendita di coperte in pile, set di cuscini e lenzuola. Si può consultare il sito ufficiale del marchio per conoscere tutte le promo in corso.