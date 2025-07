Un vero scandalo, gli sprechi alimentari sono ormai all’ordine del giorno e a farne le spese siamo tutti noi.

Ogni giorno, nel mondo, tonnellate di cibo perfettamente commestibile vengono buttate via, succede nelle case, nei supermercati, nei ristoranti e persino nelle mense. È uno spreco che fa male al pianeta, alle economie locali e più di tutto, alla coscienza collettiva, perché i suoi effetti ricadono su tutti.

Mentre milioni di persone non hanno abbastanza da mangiare, altrove si gettano via risorse preziose come se nulla fosse, ignorandone il vero valore. Lo spreco alimentare non è solo una questione morale, ma anche ambientale e sociale, dietro ogni piatto buttato ci sono acqua, energia e lavoro sprecati.

La scoperta shock sulle mense italiane

C’è un dato che dovrebbe far riflettere, che racconta uno spreco silenzioso, ogni anno nelle mense italiane vengono buttate circa 38mila tonnellate di cibo. Una quantità spropositata, che indica un rispetto per gli alimenti praticamente assente, nonostante l’Italia sia rinomata proprio per la sua profonda cultura culinaria.

Il problema non riguarda solo il gesto finale dello scarto, ma affonda le radici molto più in profondità, diventando una deformazione sociale che colpisce tutti. In particolare nelle mense scolastiche, dove ogni giorno milioni di bambini ricevono pasti che spesso non incontrano il loro gusto o le loro necessità nutrizionali.

Si parla tanto di educazione alimentare, ma poi nei piatti finiscono alimenti poco appetibili, cucinati senza cura, lontani dalle esigenze reali dei più piccoli. E così, ogni giorno, tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura, invece di essere usati per sfamare chi ne ha realmente bisogno.

Fortunatamente c’è chi non resta a guardare e da Trento arriva una risposta concreta, un’idea innovativa che sfrutta l’IA per cambiare le regole del gioco. Si chiama Behavix, ed è una startup che ha deciso di analizzare in modo scientifico ciò che viene lasciato nei piatti delle mense.

Dietro al progetto ci sono l’ingegnere ambientale Massimiliano Carraro e l’economista comportamentale Stefania Malfatti, che hanno unito le forze per questa incredibile eco-idea. L’intento del progetto è capire davvero perché il cibo venga scartato e come si possa intervenire per evitarlo, sfruttando la tecnologia a proprio vantaggio.

Il sistema sviluppato da Behavix osserva, registra e interpreta i dati, raccogliendo informazioni sui pasti restituiti e individuando pattern di comportamento e preferenze alimentari. Si potranno così offrire soluzioni concrete basate su dati reali, per migliorare l’efficacia dei menù, ridurre lo spreco e offrire alimenti più adatti agli utenti.