Lo zoo inglese annuncia la schiusa di due pinguini africani in via di estinzione, “Noel e Liam, come gli Oasis” VIDEO

Uno zoo in Inghilterra ha annunciato la schiusa di due pulcini di pinguino africano, in quello che è stato salutato come un passo importante per la conservazione di questa specie in via di estinzione. Lo zoo dell’Hertfordshire ha spiegato che i pulcini si sono schiusi ad agosto e “stanno già mostrando segni di indipendenza, uscendo dal nido prima del previsto per la loro specie”.

“Questo sviluppo precoce è una testimonianza della loro natura sana e fiorente”, si legge in una nota dello zoo. I ragazzi sono stati soprannominati Noel e Liam, in onore dei fratelli Gallagher della band Oasis. “Questi impertinenti uccellini hanno conquistato i cuori dei guardiani dello zoo e dei visitatori con la loro personalità maliziosa, che ricorda i leggendari fratelli frontman degli Oasis”, scherzano dallo zoo.

Tuttavia, “a differenza delle loro controparti musicali, gli Oasis, che notoriamente si sono sciolti, questi cuccioli sono inseparabili, dimostrando un legame che scalda il cuore”. I pinguini africani, purtroppo, sono considerati una specie in via di estinzione: si stima che ne esistano ancora circa 40.000 esemplari in natura. Quindi, che dire, complimenti a Liam e Noel.