Secondo l’ultimo rapporto “World’s Best Cities 2026” di Resonance Consultancy, che ogni anno analizza le 100 metropoli più influenti e vivibili del pianeta, Londra, Parigi e Madrid si confermano tra le migliori al mondo.

Per l’undicesimo anno consecutivo, Londra è la regina indiscussa: la città britannica domina la classifica globale grazie alla sua capacità di reinventarsi e restare un punto di riferimento internazionale per cultura, economia e innovazione urbana.

Accanto a lei, Parigi e Madrid consolidano la forza dell’Europa nel panorama turistico e sociale mondiale, mentre Roma, Berlino e Barcellona rafforzano la presenza continentale nella top ten.

L’indagine

Il ranking, elaborato da Resonance Consultancy, si basa su un mix di dati oggettivi e sondaggi d’opinione: oltre 21.000 persone in 30 Paesi hanno espresso la loro visione sulle città più vivibili, attraenti e prospere.

L’indice tiene conto di parametri fondamentali:

Vivibilità , che comprende qualità dell’aria, trasporti pubblici, aree verdi e percorribilità a piedi.

, che comprende qualità dell’aria, trasporti pubblici, aree verdi e percorribilità a piedi. Attrattività , che misura cultura, vita notturna, gastronomia e offerta turistica.

, che misura cultura, vita notturna, gastronomia e offerta turistica. Prosperità, che include ricchezza economica, istruzione, occupazione e connettività.

Da quest’anno è stato introdotto anche un “punteggio di rischio climatico”, sviluppato in collaborazione con AlphaGeo, per valutare la resilienza ambientale delle città di fronte al cambiamento climatico.

«Le città non vengono più giudicate solo per bellezza o qualità dei servizi — spiega Chris Fair, CEO di Resonance Consultancy — ma per la loro capacità di adattarsi a un mondo in rapido cambiamento. La vera eccellenza urbana oggi si misura nella sostenibilità e nell’inclusione».

Londra, capitale globale e regina indiscussa

Per l’undicesimo anno consecutivo, Londra è in cima al mondo. La capitale britannica conquista la vetta del “World’s Best Cities 2026” grazie a una combinazione unica di vivibilità, cultura e potenza economica: è terza per qualità della vita, seconda per attrattività e prima per prosperità.

La sua storia secolare, i quartieri iconici e la vitalità culturale restano il suo punto di forza. Dal British Museum alla Tower of London, dal West End ai mercati di Camden e Portobello, Londra unisce tradizione e modernità come poche altre città al mondo.

«Londra è una città che si rinnova senza mai perdere identità. È questa continua capacità di evolversi che le permette di mantenere la sua corona», ha dichiarato Laura Citron, CEO di London & Partners.

Dopo la pandemia, la città ha saputo rilanciare turismo, eventi e attrattività economica. Il rinnovamento dei quartieri, la crescita dei distretti creativi e la spinta verso la mobilità sostenibile stanno ridisegnando la metropoli, mantenendo intatto il suo fascino globale.

Parigi: la sinfonia urbana più affascinante del pianeta

Sul podio, Parigi si conferma una delle città più amate e iconiche al mondo. Terza nell’indice generale, la capitale francese continua a stupire per la sua capacità di coniugare storia e futuro.

Il rapporto descrive Parigi come “una sinfonia urbana elegante e progressista”, e non è difficile capire perché.

Oltre ai suoi luoghi simbolo — la Torre Eiffel, Notre-Dame, il Louvre — la città sta vivendo una trasformazione sostenibile: nuove piste ciclabili, aree pedonali e un modello di sviluppo urbano orientato alla qualità della vita.

Secondo il World’s Best Cities Report, Parigi è la città più desiderata dai viaggiatori internazionali. Ma oggi non è solo romanticismo e monumenti: è anche un laboratorio di innovazione, cultura e design urbano.

Quartieri come Le Marais e Montmartre offrono esperienze autentiche, mentre la scena gastronomica continua a dettare tendenze mondiali. Parigi, più che mai, resta la città dove il passato ispira il futuro.

Madrid: sostenibilità, arte e rinascita verde

Al quinto posto della classifica, Madrid rappresenta il volto moderno della Spagna. Negli ultimi anni la capitale si è trasformata in una città verde, con un piano ambizioso che guarda al futuro: il Bosque Metropolitano, un gigantesco anello verde di oltre 75 chilometri che circonderà la città, è destinato a diventare la più grande foresta urbana d’Europa.

Questa iniziativa, insieme agli investimenti nel trasporto pubblico e alla valorizzazione dei quartieri culturali, ha reso Madrid un modello di rigenerazione urbana sostenibile.

Ma la capitale spagnola non dimentica la sua anima calorosa e vivace: tra una passeggiata al Retiro, un aperitivo a Plaza Mayor e una visita al Museo del Prado, Madrid resta una città dove la socialità è parte integrante dell’identità.

«Madrid è riuscita a reinventarsi senza perdere la sua autenticità mediterranea», si legge nel rapporto. Un equilibrio perfetto tra innovazione e tradizione che conquista residenti e turisti.

Roma, Berlino e Barcellona: il cuore culturale dell’Europa

A completare la top ten, Roma, Berlino e Barcellona rappresentano tre anime diverse ma complementari dell’Europa contemporanea.

Roma, settima nella classifica, vive una nuova stagione di rinascita in vista del Giubileo 2025. Investimenti, restauri e nuovi percorsi culturali stanno valorizzando il patrimonio storico della Città Eterna, che unisce arte millenaria e accoglienza moderna.

Berlino, simbolo di libertà e creatività, resta una delle città più dinamiche e inclusive d’Europa, mentre Barcellonaconferma la sua posizione come capitale del design mediterraneo, grazie a una combinazione di architettura, gastronomia e sostenibilità urbana.

Perché l’Europa resta il cuore del turismo mondiale

Delle 10 migliori città al mondo, sei sono europee.

Un dato che conferma il ruolo del continente come polo d’eccellenza per il turismo, la cultura e la qualità della vita.

«Il 45% di tutti i viaggiatori internazionali arriva in Europa», spiega Chris Fair.

Le città europee hanno saputo reinventarsi dopo la pandemia, investendo in spazi pubblici, cultura, mobilità dolce e rigenerazione urbana, elementi che oggi rappresentano la chiave per attrarre nuovi visitatori e talenti.

Mentre il mondo affronta sfide globali come l’inquinamento e la crisi climatica, l’Europa si distingue per una visione urbana incentrata sul benessere delle persone. E i risultati, come mostra la classifica, parlano chiaro.

La top ten mondiale 2026