Chi è appassionato di moda e vestiti può godere di queste 5 regole dedicate a chi è in viaggio e non vuole rinunciare al comfort.

Molto spesso viaggiare diventa infatti un grande stress, soprattutto se si devono affrontare voli cancellati, lunghe file agli imbarchi e bagagli da trasportare. Non tutti sanno però che l’abbigliamento da viaggio può essere di grande aiuto, soprattutto nella stagione estiva, quando ci si ispira a personaggi del mondo dello spettacolo per optare i migliori outfit. Al primo posto deve esserci necessariamente la comodità, ma questo non vuol dire doversi accontentare di tute o leggins. Ad esempio, sta circolando in rete qualche scatto di Miley Cyrus, che ha scelto un vestito a strati per il suo viaggio da Parigi a Londra: la cantante ha indossato trench, jeans comodi e ballerine.

Ecco cosa consigliano le celebrità per dei viaggi super comodi ma allo stesso tempo glamour. Ci sono delle regole ben precise da rispettare.

I migliori outfit da viaggio

La stessa Miley Cyrus – che ha sempre amato la semplicità – ha più volte dimostrato come una t-shirt e dei comodi jeans possano risultare perfetti quando ci si sposta da un luogo all’altro. La cantante li ha abbinati ad un classico trench, aggiungendo anche delle ballerine. Si può inoltre portare con sé una borsa tote che contiene il laptop, dei prodotti di bellezza in formato viaggio e molto altro. Se si vuole apparire invece fresche al momento dell’atterraggio, ci si può ispirare al look di Emma Watson, che ha optato per una giacca in maglia, indossata sopra un prendisole a fiore. In questo modo si potrà essere pronte per visitare la città una volta sbarcate dal volo. Ad abbinare il tutto ci hanno pensato i suoi Ray-Ban Wayfarer e una borsa in pelle.

Non si può inoltre non notare l’outfit scelto da Alexa Chung, che ha dato il suo tocco distintivo dopo l’atterraggio in Costa Azzurra. L’attrice ha infatti indossato un trench color kaki abbinato a una canotta con dei bordi in pizzo e dei jeans bianchi a gamba dritta. Ha inoltre aggiunto degli occhiali da sole neri oversize, slip-on in pelle e la borsa Boat and Tote di LLBean. Bella Hadid ha invece sfoggiato il suo maglione a righe, diventato il capo da viaggio perfetto. Ad incorniciare l’outfit sono stati i suoi jeans scuri e comodi, messi in vita con una cintura in suede e accessoriato con mocassini Gucci. La borsa è del brand De Mellier e ha un effetto coccodrillo.

Se si vuole dormire durante un volo internazionale, si può inoltre puntare a un abbigliamento da casa, che può comunque essere elegante se si sceglie un completo in maglia coordinato, proprio come ha fatto Rachel Brosnahan. Lei ha optato per sneakers bianche, un cappellino da baseball e il suo cappotto preferito.