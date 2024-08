Macchie di sudore dai cuscini, che puzza! Cosa fare per eliminare ogni cattivo odore senza lavarli in lavatrice

Il rimedio fai da te per eliminare le macchie e la puzza di sudore dai cuscini del letto: poche mosse e saranno come nuovi.

Sudare è una cosa normalissima, è proprio attraverso il sudore che il corpo regola la sua temperatura corporea. Motivo per cui si suda maggiormente durante l’attività fisica o mentre si esegue uno sforzo particolarmente intenso. Ed è proprio su questo stesso principio che in estate si tenderà a sudare di più, proprio per permettere al corpo di regolare la sua temperatura.

Tuttavia, se per molti sudare è completamente normale, per altri può diventare imbarazzante, soprattutto se c’è una sudorazione eccessiva. Questo fenomeno può essere piuttosto fastidioso, in modo particolare quando andrà ad intaccare anche la quotidianità. Ad esempio, sudare eccessivamente anche di notte, vuol dire ritrovarsi con dei cuscini sporchi e puzzolenti nel giro di poco tempo.

Macchie di sudore di cuscini, come eliminarle senza metterli in lavatrice: così sparisce anche la puzza

Ritrovarsi con i cuscini ingialliti dal sudore e che non hanno affatto un buon odore, non è sicuramente piacevole. Metterli in lavatrice potrebbe risultare la scelta più comoda, ma non sempre risulta essere quella più giusta.

Infatti, se siamo in presenza di materiali delicati, potrebbero rovinarsi o deformarsi addirittura. Per fortuna, esistono dei rimedi naturali, che permettono di eliminare le macchie e il cattivo odore anche senza lavatrice. I risultati saranno a dir poco sorprendenti.

Il primo rimedio da provare è quello che prevede un mix fatto con 100 g di bicarbonato di sodio e un cucchiaio di tea tree oil. Applicare la miscela sul cuscino, lasciare agire per circa 45 minuti e pulire poi con un panno umido. Il risultato sarà incredibile.

Altro trucchetto validissimo è quello con detersivo e borace. Si dovrà riempire una vasca con acqua tiepida, sciogliere al suo interno 1 tazza di detersivo; 1 tazza di detersivo per lavastoviglie; 1 tazza di aceto bianco; 1/2 tazza di borace. Immergere i cuscini e lasciarli in ammollo strofinando sulle macchie. Risciacquare e far asciugare.

Infine, anche il perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e limone sarà un perfetto rimedio fai da te. In questo caso si dovrà sempre riempire una vasca, mettere il succo di 10 limoni e il doppio dei volumi di perossido di idrogeno. Immergere i cuscini, lasciarli in ammollo e risciacquare. Anche in questo caso le macchie saranno completamente sparite.