Macchie sul tappeto, la farina è il tuo alleato più prezioso ma devi usarla solo così

Pulire casa può essere una vera e propria fatica, soprattutto quando si affrontano le macchie più ostinate che sembrano proprio non voler andare via. A chi non è mai capitato di vedere la propria cucina “splendida, splendente” rovinata da un’impronta di unto o da una traccia di sugo? Queste macchie, spesso causate da olio o altri condimenti, non solo sporcano le superfici, ma creano anche uno strato viscido e fastidioso difficile da eliminare.

Le macchie di olio in particolare lasciano sgradevoli aloni sui vestiti e nonostante i ripetuti lavaggi, impiegano molto tempo per scomparire, rovinando irrimediabilmente i tessuti. Non sono da meno poi i segni lasciati dal sugo che possono compromettere non solo abiti e tovaglie, ma anche alcuni tipi di contenitori. Per non parlare poi dei tappeti e delle macchie che si accumulano col tempo perché spesso e volentieri dimenticate.

Esiste però un rimedio semplice e veloce per pulire efficacemente diverse superfici, ti basterà usare uno tra gli ingredienti più semplici e versatili di sempre: la farina. Sappiamo tutti quanto sia efficace la farina per liberarsi dalle macchie, eppure viene spesso sottovalutata quando si parla di faccende domestiche. La farina è infatti più che ottima per assorbire e rimuovere macchie oleose o viscide da vestiti e tessuti.

Farina mon amour: usala così sui tappeti e non solo

Per esempio, se usata in tempo dopo aver rovesciato dell’olio su un indumento, è perfetta per liberarsi dalle macchie di olio sugli abiti. Ti basterà cospargere abbondantemente la zona con farina e lasciare riposare per almeno 30 minuti, dando il tempo alla farina di assorbire per bene l’olio. Dopodiché, dovrai dare un’energica sbattuta all’indumento, per far cadere la farina in eccesso e metterlo a lavare, e la macchia sarà sensibilmente attenuata o scomparsa.

Ma ancora, tra le macchie più comuni ci sono anche quelle del sugo, una vera e propria piaga per stuoie, grembiuli, tovaglie, vestiti e via dicendo, ma anche per mestoli e contenitori: il sugo macchia qualsiasi cosa. Eppure, la soluzione è molto semplice, anche in questo caso basterà coprire con un po’ di farina le macchie e lasciar agire per 15-20 minuti. Elimina poi la farina in eccesso e tampona delicatamente la zona macchiata con acqua calda e un sapone neutro prima di risciacquare per bene. Non serviranno sgrassatori o spazzole dure, il risultato sarà una pulizia del tutto inaspettata.

Per quanto riguarda invece i nostri poveri tappeti, spesso vittime di macchie grasse e oleose a causa del cibo caduto dalla tavola o dallo sporco delle suole, tutto quello che dovrai fare è cospargere la zona macchiata con uno strato più generoso di farina che deve inserirsi bene tra i tessuti del tappeto. Attenzione però: in questo caso ci vorrà almeno un’ora affinché la farina faccia effetto correttamente. Alla fine, basterà aspirarla via e pulire con un panno umido: il tappeto apparirà subito più pulito e la macchia scomparsa quasi del tutto.