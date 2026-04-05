C’è un minerale che il tuo corpo usa ogni giorno per centinaia di processi diversi, che si esaurisce progressivamente durante i mesi di stress invernale, e che in primavera raggiunge spesso i livelli più bassi dell’anno. Non fa notizia, non è glamour come la vitamina C o discusso come la vitamina D, eppure la sua carenza è tra le più diffuse nella popolazione adulta italiana e causa una serie di sintomi così comuni e così diversi tra loro che quasi nessuno riesce a collegarli a un’unica causa.

Si chiama magnesio, ed è probabile che tu ne abbia meno di quanto ti serve proprio adesso.

Cosa fa il magnesio nel corpo e perché è così importante

Il magnesio è un minerale essenziale coinvolto in oltre 300 reazioni enzimatiche nel corpo umano. Partecipa alla produzione di energia a livello cellulare, regola la funzione muscolare e nervosa, contribuisce alla sintesi delle proteine, mantiene il ritmo cardiaco stabile, supporta il sistema immunitario e regola i livelli di glucosio nel sangue. È presente in ogni cellula del corpo e la sua presenza è indispensabile per il corretto funzionamento di praticamente ogni sistema biologico.

Nonostante sia così fondamentale, il magnesio non viene prodotto dall’organismo e deve essere introdotto esclusivamente attraverso l’alimentazione. Il problema è che la dieta occidentale moderna è strutturalmente povera di magnesio: i processi di raffinazione industriale degli alimenti eliminano gran parte del contenuto minerale dei cereali, il consumo di verdure a foglia verde e legumi è spesso insufficiente, e alcune abitudini molto diffuse come il consumo di caffè, alcol e bevande gassate accelerano l’eliminazione del magnesio attraverso le urine.

Perché la primavera è il momento peggiore per le riserve di magnesio

Le riserve di magnesio si esauriscono progressivamente in risposta allo stress fisico e psicologico, e l’inverno è tipicamente il periodo in cui questo processo è più intenso. Mesi di minore attività fisica all’aperto, alimentazione meno varia e ricca di verdure fresche, stress lavorativo accumulato, sonno di qualità inferiore e maggiore esposizione a situazioni di tensione psicologica contribuiscono tutti a ridurre le riserve di questo minerale.

Il risultato è che quando arriva la primavera molte persone si trovano con livelli di magnesio ai minimi dell’anno, proprio nel momento in cui il corpo richiede più energia per gestire la transizione stagionale, l’adattamento ai cambiamenti dei ritmi circadiani e la risposta agli allergeni primaverili. È una combinazione che spiega almeno in parte perché la stanchezza primaverile colpisca così tante persone e perché resistere con semplici rimedi di buon senso non sempre sia sufficiente.

A questo si aggiunge un fattore che riguarda la sudorazione: con l’aumento delle temperature primaverili si comincia a sudare di più, e il sudore contiene magnesio. Chi riprende l’attività fisica all’aperto in primavera, dopo mesi di sedentarietà invernale, perde magnesio attraverso la sudorazione senza necessariamente reintegrarlo in modo adeguato con l’alimentazione.

I sintomi della carenza di magnesio: perché sono così difficili da riconoscere

Il motivo per cui la carenza di magnesio viene così spesso ignorata o mal interpretata è che i suoi sintomi sono aspecifici, ovvero non sono caratteristici di una sola condizione ma si sovrappongono a decine di altri problemi di salute comuni. Stanchezza persistente, difficoltà di concentrazione, irritabilità e sbalzi d’umore sono tra i primi segnali, ma vengono quasi sempre attribuiti a stress, sonno insufficiente o semplicemente al cambio di stagione.

I crampi muscolari, soprattutto notturni alle gambe, sono uno dei sintomi più frequentemente associati alla carenza di magnesio e uno dei più fastidiosi. Il magnesio è essenziale per il rilassamento muscolare: quando i livelli scendono, i muscoli faticano a rilassarsi completamente e tendono a contrarsi in modo involontario, causando quei crampi improvvisi che svegliano nel cuore della notte o compaiono dopo uno sforzo fisico moderato.

Il sonno disturbato è un altro segnale importante. Il magnesio regola l’attività del sistema nervoso parasimpatico, quello che favorisce il rilassamento e il sonno, e partecipa alla regolazione della melatonina. Livelli bassi di magnesio si traducono spesso in difficoltà ad addormentarsi, sonno leggero e frammentato, e sensazione di non aver riposato anche dopo una notte di durata apparentemente sufficiente.

L’ansia e la tensione nervosa sono sintomi spesso correlati alla carenza di magnesio, perché questo minerale regola i recettori del glutammato nel cervello, un neurotrasmettitore eccitatorio che in assenza di magnesio può diventare iperattivo causando uno stato di allerta e tensione di fondo difficile da spiegare. Molte persone che si descrivono come cronicamente ansiose o “sempre in tensione” hanno livelli di magnesio al limite inferiore della norma.

Il mal di testa frequente, soprattutto le cefalee tensionali e in certi casi l’emicrania, è stato associato in diversi studi clinici a livelli bassi di magnesio. Il minerale svolge un ruolo nella regolazione della costrizione e dilatazione dei vasi sanguigni cerebrali, e la sua carenza può abbassare la soglia di sensibilità dolorosa favorendo l’insorgenza degli episodi.

Infine la costipazione, ovvero la difficoltà di andare in bagno regolarmente, è un sintomo meno noto ma frequente: il magnesio favorisce la peristalsi intestinale e il rilassamento della muscolatura liscia dell’intestino, e quando viene a mancare la funzionalità intestinale può rallentare sensibilmente.

Come capire se hai una carenza di magnesio

La diagnosi di carenza di magnesio è più complicata di quanto si potrebbe pensare, perché il classico esame del sangue che misura la magnesemia, ovvero il magnesio nel sangue, non è un indicatore affidabile dello stato delle riserve corporee. Il corpo mantiene i livelli ematici di magnesio relativamente stabili anche quando le riserve cellulari e muscolari sono esaurite, prelevando il minerale dalle ossa e dai tessuti. Questo significa che si può avere una carenza significativa di magnesio cellulare pur avendo valori ematici nella norma.

Esiste un esame più affidabile, il dosaggio del magnesio intracellulare nei globuli rossi, ma non è routinariamente disponibile in tutti i laboratori e viene richiesto raramente. In pratica, la valutazione clinica della carenza di magnesio si basa spesso sulla combinazione dei sintomi riferiti dal paziente e sulla risposta alla supplementazione, più che su un singolo valore di laboratorio.

Se riconosci in te stesso tre o più dei sintomi descritti in modo persistente, soprattutto in questo periodo dell’anno, vale la pena parlarne con il proprio medico e valutare insieme se una supplementazione di magnesio possa essere indicata.

Gli alimenti più ricchi di magnesio: come aumentare l’apporto con la dieta

Prima di ricorrere agli integratori, è utile sapere che molti alimenti comuni sono ottimi fonti di magnesio e che aumentare il loro consumo può fare una differenza reale nei casi di carenza lieve o moderata.

La frutta secca è tra le fonti più concentrate: mandorle, anacardi e noci del Brasile contengono quantità significative di magnesio per porzione e si prestano perfettamente come spuntino quotidiano. I semi di zucca e di girasole sono ancora più ricchi in termini assoluti e possono essere aggiunti facilmente a insalate, yogurt o zuppe.

I legumi, in particolare fagioli neri, lenticchie e ceci, sono un’altra fonte eccellente e hanno il vantaggio di essere anche ricchi di fibra e proteine vegetali. Le verdure a foglia verde scura come spinaci, bietole e rucola contengono magnesio in buone quantità, con gli spinaci cotti che ne concentrano ancora di più rispetto alla versione cruda.

Il cioccolato fondente con almeno il 70% di cacao è una delle fonti di magnesio più sorprendenti e piacevoli: 30 grammi di cioccolato fondente contengono circa 65 milligrammi di magnesio, circa il 15% del fabbisogno giornaliero raccomandato. I cereali integrali come avena, farro e quinoa completano il quadro delle fonti alimentari più accessibili.

Gli integratori di magnesio: quale scegliere e come assumerlo

Quando l’alimentazione non è sufficiente a colmare il deficit, gli integratori di magnesio sono una delle supplementazioni più sicure ed efficaci disponibili, ma non tutti i sali di magnesio sono uguali in termini di assorbimento e tollerabilità.

Il magnesio citrato è tra le forme più biodisponibili e meglio tollerate, con un buon assorbimento intestinale e una ridotta tendenza a causare disturbi gastrointestinali. Il magnesio glicinato, legato all’aminoacido glicina, ha un assorbimento eccellente e un effetto calmante aggiuntivo che lo rende particolarmente indicato per chi soffre di ansia o insonnia. Il magnesio malato è spesso consigliato per chi ha stanchezza cronica e dolori muscolari, perché l’acido malico partecipa direttamente alla produzione di energia cellulare.

Il magnesio ossido è la forma più economica e più diffusa negli integratori da banco, ma ha una biodisponibilità molto più bassa rispetto alle forme organiche e può causare effetti lassativi anche a dosi relativamente basse. Non è la scelta migliore per chi vuole correggere una carenza in modo efficace.

Il momento migliore per assumere il magnesio è la sera, prima di dormire: favorisce il rilassamento muscolare e nervoso, migliora la qualità del sonno e viene assorbito meglio lontano dai pasti principali. Il fabbisogno giornaliero raccomandato per un adulto è di circa 300-400 milligrammi, ma il dosaggio specifico dell’integratore va concordato con il proprio medico soprattutto in presenza di patologie renali o cardiovascolari.