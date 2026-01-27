Nella friggitrice ad aria può formarsi grasso da pulire (e non è facile). Grazie a questo set Lidl si risolve il problema

In pochi anni la friggitrice ad aria è passata da curiosità tecnologica a presenza fissa sui piani cucina degli italiani. Ha cambiato le abitudini, riducendo tempi di preparazione e quantità di olio, e conquistando anche chi inizialmente la guardava con diffidenza. Pratica, veloce, apparentemente infallibile.

Eppure, dietro l’uso quotidiano, emerge un dettaglio che molti sottovalutano: il grasso rilasciato dagli alimenti, capace di accumularsi, sporcare e alla lunga compromettere il funzionamento dell’apparecchio.

Un problema concreto, che accompagna l’entusiasmo per questo elettrodomestico sempre più diffuso.

A intercettare l’esigenza ci pensa Lidl, che da tempo costruisce il proprio successo sull’attenzione alle necessità reali dei consumatori. La risposta arriva sotto forma di un set semplice ma studiato con intelligenza, pensato per proteggere la friggitrice e semplificare la vita in cucina, il tutto a un prezzo che resta fedele alla filosofia dell’insegna.

Mai più grasso nella friggitrice ad aria: ecco il set imperdibile di Lidl ad un prezzo mini

Chi utilizza con regolarità la friggitrice ad aria lo sa bene: il vero nemico, alla lunga, non è il tempo ma il grasso. Quello che cola durante la cottura, si deposita sul cestello, si insinua negli angoli e costringe a pulizie frequenti, spesso più faticose del previsto.

È proprio su questa esigenza concreta che si inserisce la proposta firmata MasterPRO, disponibile da Lidl, pensata per semplificare l’uso quotidiano di uno degli elettrodomestici più amati degli ultimi anni.

Il set di contenitori in carta per friggitrice ad aria nasce con un obiettivo chiaro: proteggere l’apparecchio senza rinunciare alla qualità della cottura. Realizzati in carta resistente alle alte temperature, fino a 230 gradi, questi supporti si adattano perfettamente al cestello, creando una barriera efficace contro grassi e residui di cibo. Il risultato è una friggitrice più pulita, preservata nel tempo e sempre pronta all’uso, senza dover ricorrere a lavaggi continui o prodotti aggressivi.

Le dimensioni, pensate per adattarsi ai modelli più diffusi, permettono di utilizzarli con grande versatilità, sia per porzioni generose sia per preparazioni più contenute. La scelta tra confezioni da 120 o 200 pezzi rende il set adatto sia a un uso occasionale sia a chi utilizza la friggitrice quasi ogni giorno.

Il prezzo, come spesso accade per le proposte Lidl, è uno degli elementi più convincenti: 4,99 euro per un accessorio semplice ma risolutivo. Una spesa minima che si traduce in maggiore praticità, meno stress in cucina e la certezza di non dover più temere il grasso che mette a dura prova la friggitrice ad aria.