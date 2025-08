È bello averli in casa perché danno quel senso di eleganza e di calore mai pensato prima. Però, dall’altro lato, che fatica pulirli!

Stiamo parlando del parquet: nello specifico, sai come si puliscono le fughe fra le giunture? È una delle cose più noiose e pensiamo ci voglia tantissimo tempo. Ma non è così: basta conoscere un piccolo trucchetto e tutto diventa facile e semplice.

Ti basteranno davvero pochissimi minuti per rendere il tuo parquet unico nel suo genere. Non ci credi? Continua a leggerci e lo scoprirai.

Parquet: bello sì, ma come si pulisce?

Ti sei sempre chiesto: ma come si pulisce il parquet? Da un lato pensi si tratta di un classico pavimento e che, quindi, acqua e detergente delicato per pavimenti possa risolvere il tuo problema. Dall’altro lato, però, pensi anche che si tratti di un prodotto in legno e che, quindi, vada trattato diversamente e con prodotti adeguati.

Ancora, poi, ci sono quelle che ritroviamo anche nei pavimenti classici con mattonelle: le cosiddette “fughe”, ovvero le giunzioni fra un listone di parquet e l’altro. Come si puliscono? E perché proprio lì dentro si accumula la polvere ancora e maggiormente? C’è un metodo che ti permetterà, nel giro di due minuti, di pulirle a regola d’arte.

Ne vale la pena di provarlo subito per capire effettivamente quanto sia utile ed efficace. Si pensa subito a panni in microfibra, detergenti delicati e aspirapolveri con spazzole apposite e che il nemico vero da abbattere è la polvere. Ma esiste un trucci efficace in pochi minuti: una spazzola da denti a setole morbide (anche una vecchia va bene) unita a un colpo d’aria mirato.

Un piccolo trucco da conoscere

Basta, infatti, passare la spazzola lungo le giunzioni con un movimento deciso ma delicato, e subito dopo soffiare con un phon a freddo o con una bomboletta ad aria compressa, o anche un piccolo aspirapolvere portatile con beccuccio sottile, perfetto per risucchiare la polvere sollevata. Tutto questo ti permetterà di pulire le fughe senza fatica ma, soprattutto, di preservare la bellezza del legno senza graffiarlo.

Ogni strumento può essere dannoso per il parquet se non usato delicatamente e con parsimonia. Volendo, si può anche aggiungere un tocco extra passando, alla fine della procedura descritta prima, un panno leggermente inumidito con una miscela fatta in casa: acqua tiepida e qualche goccia di olio essenziale di eucalipto, lavanda o tea tree.

Un piccolo trucchetto che, forse, non conoscevi ma che ti aiuterà a mantenere il tuo parquet bello e lucido come appena posato.