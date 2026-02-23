Male necessario, il testo della canzone di Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026
Male necessario, il testo della canzone di Fedez e Marco Masini al Festival di Sanremo 2026.
So che in fondo non c’è tempo
Quante cose che cambiano
Ti ho deluso ma
Dimmi qualcosa che non so I miei problemi ormai
Saranno la parte di te
Quella più vulnerabile e spietata
Lo sai
Non ho più spazio per dipingermi d’inchiostro
Lo ammetto però
Per altre cicatrici trovo sempre un posto
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
Dal silenzio che è un rumore
Da tutto questo male necessario
Dovrei separare l’ego dall’io
Ma non siamo fatti per essere fragili
Ogni padre inizia come fosse un Dio
Ma poi finisce che diventa un alibi
La gente pudica giudica
Che brutta gente che frequenta Fedez
Ma ci si dimentica sempre che Giuda
Se la faceva con gente per bene
E so che farà male
E vorrai cominciare
A bere e poi fumare
Forse per distrazione
Se è vero che siamo solo di passaggio
il vero obbiettivo non può essere la meta ma imparare a godersi il viaggio
Quando crescerai
E non mi chiederai nemmeno più il permesso
Si impara vedrai
Che i mostri non stanno soltanto sotto il letto
Rip. ritornello
C’ho messo una vita per sentirmi vivo
Seguendo la linea sottile di un filo
Succederà ciò che deve succedere
Anche nel buio si impara a vedere
In fondo a tutto al male necessario
Rip. ritornello
So che in fondo non c’è tempo
Quante cose che cambiano
Ti ho deluso ma
Dimmi qualcosa che non so