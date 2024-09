Mangia più di 700 uova in un mese e il colesterolo scende. Come è possibile

Mangiare 720 uova in un mese e vedere un calo del colesterolo cattivo (LDL) del 20% potrebbe sembrare incredibile, ma questo è esattamente ciò che è successo al giovane scienziato Nick Norwitz. Specializzato in salute metabolica, Norwitz ha voluto dimostrare, attraverso un esperimento alimentare estremo, che le uova non hanno l’impatto negativo sul “colesterolo cattivo” che molti credono.

La convinzione diffusa è che il consumo di uova, essendo ricche di colesterolo, aumenti significativamente i livelli di lipoproteine a bassa densità (LDL), noto comunemente come colesterolo cattivo. Questo tipo di colesterolo è collegato a problematiche cardiovascolari gravi, come l’aterosclerosi, infarti e ictus.

L’esperimento

L’esperimento di Norwitz, che è laureato in Medicina all’Università di Oxford e attualmente dottorando ad Harvard, è stato concepito per sfatare questi miti. Il suo consumo giornaliero di uova è stato impressionante: 24 uova al giorno per 30 giorni consecutivi, per un totale di 720 uova. Come ha documentato sul suo canale YouTube, il risultato è stato sorprendente. Non solo il suo livello di colesterolo LDL non è aumentato, ma è diminuito del 20% nell’arco di un mese.

Per molti, l’idea che mangiare uova in quantità così elevate possa portare a una riduzione del colesterolo cattivo è difficile da credere. Tuttavia, gli studi più recenti stanno riscrivendo ciò che sapevamo sulla relazione tra il colesterolo alimentare e quello circolante nel sangue. Fino a qualche anno fa, il colesterolo alimentare veniva visto come una minaccia diretta alla salute cardiovascolare, ma ricerche più aggiornate stanno dimostrando che l’impatto del colesterolo alimentare, come quello presente nelle uova, è in realtà molto più contenuto di quanto si pensasse.

720 uova in un mese e il colesterolo scende, lo scienziato spiega come è possibile

Norwitz ha spiegato che il corpo umano ha dei meccanismi di regolazione interna molto efficaci che bilanciano il colesterolo. Quando assumiamo colesterolo attraverso il cibo, il nostro organismo riduce la propria produzione interna di colesterolo per mantenere l’equilibrio. In particolare, quando il colesterolo alimentare viene assorbito dalle cellule intestinali, stimola il rilascio di un ormone chiamato colesina. Questo ormone aiuta a regolare l’assorbimento del colesterolo nel corpo e la sua sintesi nel fegato, contribuendo a evitare un eccessivo aumento dei livelli di LDL nel sangue. Questo meccanismo di regolazione è stato documentato in diversi studi, tra cui quello pubblicato con il titolo “Cholesin, a new hormone bridges intestinal cholesterol absorption and hepatic synthesis”.

Un altro aspetto interessante dell’esperimento di Norwitz riguarda l’integrazione di carboidrati nella sua dieta. Durante le quattro settimane dell’esperimento, ha consumato circa 60 grammi di carboidrati al giorno, derivati principalmente dalla frutta. Tra le sue scelte alimentari si trovavano frutti come banane, mirtilli e ciliegie, che si ritiene possano influire positivamente sui meccanismi biologici che controllano il colesterolo LDL. Inoltre, la sua dieta includeva anche una quantità significativa di grassi saturi, circa 75 grammi al giorno.

Una delle domande che molti si pongono è: come può un alimento come le uova, che è ricco di colesterolo, non aumentare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue? La risposta, secondo Norwitz e altri scienziati che studiano la salute metabolica, risiede nel modo in cui il corpo gestisce l’assorbimento e la produzione del colesterolo. Il colesterolo presente negli alimenti ha un impatto minore di quanto si credesse in passato, e il corpo umano è capace di adattarsi per evitare eccessi.

Altri studi assolvono le uova

L’esperimento di Norwitz non è un caso isolato. Altri studi hanno dimostrato che il consumo di uova non ha un impatto significativo sul colesterolo cattivo. Ad esempio, uno studio presentato durante il convegno dell’American College of Cardiology ha mostrato che consumare 12 o più uova a settimana non influisce sui livelli di LDL né sul colesterolo “buono” (HDL). Questo studio, condotto presso il Duke Clinical Research Institute, ha confermato che il consumo di uova non comporta i rischi cardiovascolari che erano stati ipotizzati in passato.

Dieta sana ed equilibrata, è questo il segreto

Cosa significa tutto questo per la persona comune che vuole mantenere una dieta sana? Prima di tutto, è importante comprendere che ogni corpo reagisce in modo diverso agli alimenti e che le abitudini alimentari vanno personalizzate. Anche se l’esperimento di Norwitz è stato straordinario, non è un invito a mangiare 720 uova al mese. Come sempre, è fondamentale consultare il proprio medico o un nutrizionista prima di apportare cambiamenti radicali alla dieta. Le uova, come ogni altro alimento, devono essere consumate con moderazione e all’interno di una dieta equilibrata.

Un altro punto importante è che il colesterolo non è l’unico fattore da considerare quando si parla di salute cardiovascolare. Anche se il colesterolo LDL è spesso indicato come il “nemico numero uno”, ci sono molti altri fattori che contribuiscono al rischio di malattie cardiache, come l’infiammazione, la pressione sanguigna e i livelli di zucchero nel sangue. Inoltre, altri aspetti della dieta e dello stile di vita, come l’assunzione di grassi trans, la sedentarietà e il consumo eccessivo di zuccheri, possono avere un impatto molto più significativo sulla salute del cuore rispetto al colesterolo alimentare.

Tuttavia, l’esperimento di Norwitz offre una nuova prospettiva sulle uova e sul loro ruolo in una dieta sana. Invece di demonizzare questo alimento, è importante guardare al quadro generale della nostra alimentazione e concentrarsi su un approccio equilibrato. Le uova possono far parte di una dieta sana e, secondo le ricerche più recenti, non rappresentano una minaccia significativa per i livelli di colesterolo nel sangue.