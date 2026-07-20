Durante un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, la cantante Noemi è caduta dal palco. In diversi video, virali sui social, viene mostrato il momento in cui la cantante romana si avvicina al bordo del palco alla fine di un brano per salutare il pubblico; Noemi ha poi perso l’equilibrio ed è caduta a terra. L’incidente le ha provocato una ferita alla testa, è stata medicata sul posto ed è stata poi trasportata all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per gli accertamenti.