Mangiare troppo zucchero accelera l’invecchiamento: la dose da non superare

Eccedere con l’assunzione di zucchero fa male alla salute e può accelerare l’invecchiamento. Qual è la dose da non superare? Ce lo dice uno studio.

Uno studio ha rivelato che una dieta ricca di nutrienti e povera di zuccheri aggiunti può rallentare l’invecchiamento cellulare nelle donne di mezza età. Pubblicata su JAMA Network Open, la ricerca evidenzia come l’alimentazione possa influenzare significativamente la giovinezza delle cellule.

I ricercatori dell’Università della California, San Francisco, hanno scoperto che le donne che seguivano una dieta ricca di vitamine, minerali e antiossidanti presentavano cellule dall'”aspetto più giovane” rispetto a quelle che consumavano diete meno nutrienti. L’invecchiamento delle cellule è stato misurato osservando i gruppi metilici sulla superficie delle molecole di DNA, che modificano l’attività dei geni senza alterare il codice genetico stesso, un processo noto come modifica epigenetica.

Effetti dello zucchero aggiunto sull’invecchiamento epigenetico

Le diete ricche di nutrienti sono state associate a un rallentamento dell’invecchiamento cellulare, ma la presenza di zuccheri aggiunti sembrava attenuare questo effetto. Le donne che consumavano maggiori quantità di zuccheri aggiunti mostravano segni di invecchiamento cellulare accelerato rispetto a quelle che ne consumavano meno, nonostante una dieta altrimenti sana.

Gli zuccheri aggiunti si riferiscono agli zuccheri incorporati nei cibi durante la produzione, come quelli presenti nelle bevande zuccherate e nei prodotti da forno, al contrario degli zuccheri naturali presenti nel latte, nella frutta e nella verdura. Questo studio è tra i primi a dimostrare un collegamento tra il consumo di zuccheri aggiunti e l’invecchiamento epigenetico, coinvolgendo sia donne nere che bianche di mezza età, con un’età media di 39 anni.

Lo studio, quanto zucchero ridurre al giorno per migliorare la salute

Il team di ricerca, guidato da Elissa Epel, professoressa di psichiatria presso l’Università della California di San Francisco, ha analizzato i registri alimentari di 342 donne in tre giorni non consecutivi. Le diete delle partecipanti sono state valutate in base alla loro aderenza a vari regimi alimentari consolidati, come la dieta mediterranea, che è ricca di vegetali, cereali integrali e grassi insaturi, e povera di carni rosse, grassi saturi e zuccheri. Un’altra dieta considerata è stata l’Alternative Healthy Eating Index, che enfatizza cibi e nutrienti capaci di ridurre il rischio di malattie croniche.

Oltre a queste diete, i ricercatori hanno ideato l’Epigenetic Nutrient Index (ENI), una misura dell’assunzione di nutrienti legati ai processi antiossidanti e antinfiammatori, nonché al mantenimento e alla riparazione del DNA. Questo indice includeva vitamine A, C, B12 ed E, insieme a folato, magnesio e altri nutrienti essenziali.

Risultati significativi

L’aderenza a una qualsiasi delle diete analizzate è stata significativamente associata a un’età epigenetica inferiore, con la dieta mediterranea che ha mostrato l’associazione più forte. Il consumo di zuccheri aggiunti, tuttavia, era correlato a un invecchiamento biologico accelerato, anche in presenza di una dieta altrimenti sana.

I ricercatori hanno esaminato separatamente l’assunzione di zucchero e hanno scoperto che il consumo di alimenti con zuccheri aggiunti era associato a un invecchiamento biologico accelerato. Questo suggerisce che eliminare anche solo 10 grammi di zucchero aggiunto al giorno potrebbe far retrocedere l’orologio biologico di 2,4 mesi, se mantenuto nel tempo.

Questi risultati supportano l’idea che una dieta ricca di nutrienti con pochi zuccheri aggiunti possa migliorare la durata della salute di una persona, definita come il periodo della vita in cui si è in buona salute. Tuttavia, gli autori dello studio sottolineano la necessità di ulteriori ricerche per comprendere meglio l’impatto a lungo termine di queste diete sull’invecchiamento epigenetico.

Zuccheri aggiunti e invecchiamento: un problema diffuso

Le partecipanti allo studio hanno riferito di consumare in media 61,5 grammi di zucchero aggiunto al giorno, con un intervallo che variava tra 2,7 e 316 grammi al giorno. Per mettere in prospettiva, una barretta di cioccolato al latte contiene circa 25 grammi di zucchero aggiunto, mentre una lattina di cola ne contiene circa 39. La Food and Drug Administration degli Stati Uniti raccomanda agli adulti di non consumare più di 50 grammi di zucchero aggiunto al giorno.