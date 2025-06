La vacanza estiva in un borgo italiano continua a conquistare sempre più turisti in cerca di autenticità, ristoro e bellezza senza tempo.

Tra mare e montagna, piccoli centri storici offrono un’esperienza unica che combina tradizione, natura e cultura, diventando mete ideali per chi desidera una pausa dal ritmo frenetico della quotidianità.

Dal Trentino-Alto Adige alla Liguria, fino alla Costiera Amalfitana, ecco una selezione di cinque borghi italiani che uniscono incanto paesaggistico e atmosfere accoglienti, capaci di mettere d’accordo davvero tutti.

I cinque borghi da visitare

Santa Cristina Valgardena: il borgo ai piedi del Sassolungo

Nel cuore della Val Gardena, in provincia di Bolzano, si trova Santa Cristina Valgardena, un piccolo comune di 2.024 abitanti situato ad un’altitudine tra 1.250 e 3.179 metri sul livello del mare, a ridosso della maestosa vetta del Sassolungo. Questo borgo, noto anche con i nomi in ladino e tedesco S. Cristina – Gherdëina e St. Christina in Gröden, si distingue per la sua atmosfera soleggiata e i prati fioriti che in estate colorano il paesaggio alpino.

Santa Cristina è un vero e proprio gioiello incastonato nelle Dolomiti, dove la ospitalità è un valore radicato nella comunità. La vita culturale è vivace e sostenuta da associazioni locali, tra cui la storica banda musicale fondata nel 1856 e un coro attivo dal 1972, che animano l’estate con eventi e feste tradizionali. Il borgo vanta inoltre numerosi edifici storici, tra cui la Chiesa di Santa Cristina e Sant’Antonio Abate, risalente al XIV secolo, e diverse abitazioni tipiche come la Crëpa e il Fusell, testimonianze dell’architettura alpina medievale e barocca.

L’economia di Santa Cristina si fonda principalmente sul turismo, che si estende dall’inverno con le piste da sci della Sasslong, teatro di gare di Coppa del Mondo, fino all’estate, con attività di escursionismo, mountain bike e trekking. Un luogo dove la montagna si vive a 360 gradi, immersi nella natura e nelle tradizioni ladine.

Ortisei: il borgo delle sculture di legno

Sempre nella Val Gardena, a pochi chilometri da Santa Cristina, si trova Ortisei, il borgo più popoloso della valle con 4.731 abitanti, noto in ladino come Urtijëi e in tedesco come St. Ulrich. Celebre come la “perla delle Dolomiti”, Ortisei è un centro di grande fascino, dove il legno è protagonista indiscusso. Qui, la tradizione dell’arte dell’intaglio si tramanda da generazioni, conferendo al paese un carattere unico e prezioso, visibile nelle numerose sculture che adornano vie, chiese e botteghe artigiane.

Il centro storico di Ortisei, dominato da graziosi edifici di fine Ottocento e da alberghi tradizionali, è attraversato da una delle isole pedonali più belle delle Dolomiti. Tra le sue attrazioni principali spiccano la Chiesa parrocchiale di Sant’Ulrico e dell’Epifania, con interni neoclassici e barocchi, e la Chiesa di Sant’Antonio, testimonianza del Barocco locale. L’artigianato artistico si combina con il turismo, che qui è sviluppato sia in inverno, grazie agli impianti sciistici e alle piste di sci nordico, sia in estate con sentieri per escursionisti e ciclisti.

Ortisei è inoltre un centro culturale importante, con istituti scolastici che promuovono l’istruzione in italiano, ladino e tedesco e numerose biblioteche. La sua economia si basa sull’offerta turistica di qualità, che valorizza l’ospitalità in strutture ricettive tipiche e la valorizzazione dell’arte locale.

Camogli: il borgo romantico della Liguria

Spostandoci verso il mare, in Liguria, Camogli rappresenta uno degli esempi più suggestivi di borgo marinaro. Caratterizzato da un porticciolo intimo e case color pastello che si affacciano sul mare, il paese conserva intatta l’atmosfera della tradizione ligure. I suoi vicoli, i carruggi e le scale sono un invito a passeggiare lentamente, assaporando scorci che sembrano quadri, in un contesto di pace e poesia.

Camogli è piccolo e facilmente esplorabile a piedi, con piazzette raccolte e un lungomare che racconta storie di pescatori e naviganti. La sua posizione, affacciata sul Golfo Paradiso, e la sua struttura architettonica rendono questo borgo una meta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna della bellezza e del relax, lontano dai circuiti più affollati della Riviera Ligure.

Grottammare: la perla dell’Adriatico

Nelle Marche, lungo la Riviera delle Palme, Grottammare si presenta come un borgo che fonde la bellezza storica con un’offerta turistica moderna. Grottammare Alta, la parte antica del paese, si trova su una collina a picco sul mare ed è un vero scrigno di storia e cultura, con vicoli stretti, piccole case di pescatori e vivaci osterie. La Piazzetta Peretti regala una vista mozzafiato dal suo portico balconato.

Il lungomare, ampio e ben attrezzato, ospita numerosi hotel e ristoranti che accolgono turisti alla ricerca di un’esperienza tipica delle vacanze italiane, tra mare, tradizioni enogastronomiche e ospitalità genuina.

Atrani: il borgo autentico della Costiera Amalfitana

Infine, sulla splendida Costiera Amalfitana, Atrani è un piccolo borgo che ha saputo mantenere intatta la sua essenza nonostante la pressione turistica. Situato accanto ad Amalfi, Atrani si distingue per le sue case bianche e gialle che si arrampicano sulle scalinatelle, per i profumi di agrumi e per gli scorci panoramici sul mare.

Il borgo è stato spesso scelto come set cinematografico proprio per la sua autenticità e la sua bellezza senza tempo. Qui, tradizioni e paesaggi si fondono in un’esperienza unica, capace di affascinare ogni tipo di visitatore, dalle famiglie ai viaggiatori più esigenti.