Il mese di marzo 2025 si è chiuso con segnali più che positivi per l’intero comparto del gioco online in Italia. I dati pubblicati da GrinderlabPoker.it confermano una crescita a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con trend in aumento sia per il poker che per i casinò digitali.

Il comparto in numeri

Secondo quanto riportato, il settore ha registrato un incremento complessivo del 12,3% rispetto a marzo 2024. Un dato che evidenzia come il gioco online stia continuando a rafforzare la propria presenza tra le preferenze degli italiani, complici anche l’evoluzione tecnologica, la facilità d’accesso ai servizi digitali e l’offerta sempre più varia da parte degli operatori. Nel dettaglio, il poker online ha mostrato segnali di ripresa e consolidamento

Il cash gamen ha fatto segnare un +9,8%

I tornei hanno addirittura toccato un + 14,5%

Ottime performance anche per il segmento casinò online, che ha messo a segno una crescita del 13,2%. Un dato che riflette una continua fidelizzazione dell’utenza e l’introduzione costante di nuovi giochi, live game e bonus sempre più personalizzati.

Gli operatori protagonisti

Nel panorama competitivo, PokerStars continua a dominare nel poker online, con una quota di mercato del 45%. La piattaforma rimane un punto di riferimento per i giocatori, grazie anche alla sua offerta completa e alla forza del brand a livello internazionale. Seguono Lottomatica, con il 20%, e Sisal, con il 15%, confermandosi tra i principali attori del settore.

Per quanto riguarda i casinò digitali, invece, il primo posto spetta proprio a Lottomatica, che guida la classifica con una quota del 25%. Subito dietro troviamo Sisal (22%) e Snai (18%). Questo podio riflette anche gli importanti investimenti fatti da questi brand negli ultimi mesi, con campagne marketing mirate, nuovi titoli in catalogo e un’attenzione particolare alla user experience.

Un settore in continua evoluzione

Il trend di crescita osservato nel mese di marzo non rappresenta un’eccezione, ma si inserisce all’interno di un percorso di sviluppo costante. Negli ultimi anni, il gioco online ha saputo rinnovarsi, adattandosi alle nuove abitudini degli utenti e sfruttando tecnologie come l’intelligenza artificiale, la gamification e i sistemi di pagamento evoluti.

La competizione tra operatori è sempre più serrata, ma proprio questa dinamicità sta contribuendo a migliorare l’esperienza utente, aumentando il livello qualitativo dell’offerta e alzando l’asticella in termini di sicurezza e trasparenza.

Conclusione

In sintesi, marzo 2025 ha confermato ancora una volta l’ottima salute del settore del gioco online in Italia. Con una crescita a doppia cifra sia per il poker che per i casinò, e con operatori sempre più agguerriti nel conquistare e mantenere la fiducia dei giocatori, il futuro del comparto appare promettente. Se i trend attuali verranno confermati nei mesi successivi, il 2025 potrebbe chiudersi come uno degli anni più redditizi e dinamici per l’intero settore del gaming digitale.