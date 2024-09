Materasso puzzolente, è ora di dire basta: con questo ingrediente comunissimo eliminerai ogni cattivo odore

Per riuscire a dormire bene anche il materasso deve essere perfetto: ecco il rimedio da provare subito se è puzzolente e sporco.

Dopo una lunga giornata, un sonno rigenerante è quello che ci vuole non solo per ricaricare le batterie, ma anche per permettere al proprio organismo di riacquistare le forze necessarie per affrontare il giorno seguente. Per far sì che questo accada, oltre ad evitare brutte abitudini che possono compromettere la qualità del sonno, è necessario che anche il materasso sia in perfetto stato.

Con questa espressione non intendiamo solo che sia di buona qualità e che risulti comodo e confortevole, ma soprattutto è anche il materasso sia pulito e privo di cattivi odori. Infatti, se questi due fenomeni si dovessero verificare, oltre a dormire malissimo e ad avere continui risvegli, potrebbero insorgere delle vere e proprie patologie anche a carattere respiratorio.

Materasso sporco e puzzolente? Ecco il rimedio alla porta di tutti: funziona subito

Oltre ad una scarsa igiene, anche sudare troppo, soprattutto in questo periodo, possono favorire la comparsa di macchie e cattivi odori sul materasso. Un fenomeno, purtroppo, anche piuttosto comune e che alla lunga può risultare un vero pericolo per la salute. Proprio per questo, una pulizia periodica è fondamentale ed aiuta ad evitare spiacevoli conseguenze.

Fortunatamente, in casa c’è un ingrediente perfetto per lo scopo: l’immancabile bicarbonato. Grazie alle sue incredibili proprietà ne basterà applicare davvero poco per ottenere un risultato impeccabile.

Non è di certo la prima volta che il bicarbonato risulta essere prezioso in casa. Infatti, grazie alle sue proprietà sbiancanti, igienizzanti e cattura odori, è perfetto per eliminare comunissimi problemi che si verificano anche quotidianamente. C’è chi, ad esempio, lo usa per neutralizzare gli odori nel Wc, chi lo usa per sbiancare il bucato e chi invece lo usa semplicemente per rimuovere macchie ostinate.

Oggi invece, scopriremo come utilizzarlo per rendere come nuovo un materasso puzzolente. Pochi istanti e tornerà come se fosse appena stato comprato. Per prima cosa cambiare tutta la biancheria da letto, dopodiché eliminare lo sporco superficiale utilizzando un’aspirapolvere.

A questo punto versare un generoso strato di bicarbonato sul materasso e stenderlo per bene, lasciarlo agire una trentina di minuti. Infine, aspirare il tutto. Basterà semplicemente questo per catturare per sempre tutti i cattivi odori presenti sul materasso.