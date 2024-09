Matrimonio, quanto bisogna mettere in una busta

Per non fare brutta figura al matrimonio è bene sapere quanto bisogna mettere in una busta per fare un regalo fuori dalla lista nozze.

Siete stati invitati al matrimonio dei vostri amici o conoscenti, dei vostri parenti o anche dei colleghi di lavoro e volete regalare del denaro ai futuri sposi invece dei soliti regali che magari poi non saranno nemmeno graditi.

Bene, è un’ottima idea, ma quanti soldi si devono mettere nella busta? Questa è una domanda che ha bisogno urgentemente di una risposta perché nessuno vuole trovarsi in imbarazzo davanti ad una situazione del genere. Allora non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprirlo di seguito

Ecco quanti soldi infilare nella busta per gli sposi se siete stati invitati al matrimonio (e anche se non vi presenterete)

Sappiate che potete sempre contribuire versando una quota per la lista nozze, ma in effetti non tutti gli sposi decidono di compilarla, quindi andiamo per gradi e vediamo quanti euro donare alla coppia di sposi.

Non bisogna mettere pochi euro né troppi. C’è una sorta di galateo anche per quanto riguarda gli euro da mettere in una busta da regalare agli sposi nel giorno del loro matrimonio.

Se non avete idea di quanto denaro regalare tenete presente che non c’è una vera e propria regola, nonostante qualcuno si sia preso la briga di creare una vera e propria formula matematica. Che è questa, creata da Amedeo Colella, se siete curiosi di saperla ve la sveliamo: (B/2+I) * (C+ (C * 30%)) * P * D = euro nella busta degli sposi.

Ma cosa significa la formula? I dati che dovete conoscere sono i seguenti: B è il numero di bambini. I è il numero di invitati della stessa famiglia. C è il costo del ristorante. P sta per il grado di parentela e D indica chi consegnerà la busta e la sua volontà di mettersi in mostra.

Giochetti a parte potete regolarvi così per evitare di mettere troppo poco o cifre esagerate. Tenete presente che può venirvi in aiuto il grado di conoscenza o parentela. Se siete conoscenti alla lontana bastano 100/150 euro. Meglio non scendere sotto i 100 euro nel caso in cui non si partecipi al matrimonio.

Se siete amici degli sposi o colleghi di lavoro potete mettere in busta più di 150 euro. I parenti possono regalare anche a fino a 200 euro. Mentre parenti molto stretti e gli amici fraterni possono mettere in busta anche più di 200 euro, fino a 700 / 800 euro e anche oltre.

