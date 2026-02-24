Stasera Max Pezzali non salirà sul palco dell’Ariston ma sarà protagonista dall’inedita “nave della musica” del Festival di Sanremo 2026: la Costa Toscana, trasformata per l’occasione in un vero e proprio Party Boat a tema, dove Pezzali presenterà ogni sera una performance live collegata in diretta con il Teatro Ariston.

Da martedì 24 a sabato 28 febbraio, la nave ormeggiata davanti a Sanremo ospita cinque serate speciali firmate “MAX FOREVER – The Party Boat”, ognuna con un mood diverso ispirato all’immaginario pop della sua carriera e in dialogo con la programmazione del Festival.

Insomma, stasera Pezzali torna sul palco virtuale del Festival di Sanremo da protagonista di una storia lunga oltre trent’anni, iniziata nei licei di Pavia e diventata colonna sonora di generazioni. Un ritorno che celebra il percorso dell’ex frontman degli 883, tra hit senza tempo e nuovi progetti.

Nato a Pavia il 14 novembre 1967, Pezzali fonda gli 883 nel 1988 insieme a Mauro Repetto. Il successo esplode nel 1992 con Hanno ucciso l’Uomo Ragno, seguito da brani diventati iconici come Sei un mito, Nord sud ovest est e Come mai. Dopo l’uscita di Repetto, Max prosegue alla guida del gruppo fino al 2003, per poi avviare nel 2004 la carriera solista con Il mondo insieme a te. Negli anni alterna album di inediti e grandi raccolte, da Time Out a Terraferma, fino ai progetti celebrativi come Max 20 e Max Forever. Nel 2022 conquista San Siro con “San Siro canta Max”, mentre nel 2023 festeggia i 30 anni di carriera al Circo Massimo con “Il Circo Max”. Nel 2024 debutta negli stadi con il tour “Max Forever”, vendendo oltre 400mila biglietti.

Capitolo vita privata. Figlio unico, cresciuto a Pavia da genitori fiorai, Pezzali ha sempre mantenuto un profilo riservato lontano dai riflettori. Dal 28 aprile 2019 è sposato con Debora Pelamatti, avvocata pavese, con cui ha celebrato un matrimonio intimo dopo tre anni di relazione. In precedenza era stato sposato con Martina Marinucci dal 2005 al 2013: dalla loro unione, nel 2008, è nato il figlio Hilo.