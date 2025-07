A partire da ottobre Meta (l’azuenda proprietà di Mark Zuckerberg che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads ndr) non consentirà più nell’Ue la pubblicazione di inserzioni a pagamento relative a temi sociali, elettorali e politici. “Una decisione difficile – afferma l’azienda – in risposta al nuovo regolamento Ue sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica che implica sfide operative rilevanti e incertezze a livello giuridico” e porta gli utenti “a visualizzare annunci meno personalizzati” sulle piattaforme. “Le nuove misure – aggiunge ancora Meta in un comunicato – non impediranno a cittadini o candidati Ue di pubblicare contenuti e discutere di temi politici. Ma tali contenuti non potranno essere amplificati con inserzioni a pagamento”.

Meta spiega: “Continuiamo a credere che le inserzioni online relative a temi politici rappresentino un elemento essenziale del sistema politico moderno. Dal 2018 abbiamo introdotto strumenti per garantire più trasparenza sugli annunci relativi a temi politici, elettorali e sociali. Purtroppo il nuovo regolamento Ue sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica (Ttpa) introduce ulteriori obblighi rilevanti per i nostri processi e sistemi. Impone, ad esempio, forti limitazioni sul targeting e sulla distribuzione degli annunci riducendo la capacità degli inserzionisti che pubblicano annunci relativi a temi politici e sociali di raggiungere efficacemente il proprio pubblico. Questo porta gli utenti a visualizzare annunci meno pertinenti per loro sulle nostre piattaforme”.

“Nonostante i numerosi sforzi per condividere le nostre preoccupazioni con gli esponenti politici – osserva Meta – ci siamo trovati di fronte a una scelta impossibile: modificare i nostri servizi per offrire un prodotto pubblicitario che non risponde più alle esigenze di inserzionisti e utenti, senza alcuna certezza che tale soluzione venga considerata conforme, oppure sospendere gli annunci relativi a temi sociali, elezioni e politica nell’Ue. Non siamo l’unica azienda a cui è stata imposta questa scelta. Ancora una volta, siamo di fronte a obblighi normativi che, nei fatti, stanno causando la scomparsa dal mercato di prodotti ampiamente utilizzati, con conseguenze sulla libertà di scelta e sulla concorrenza”.

Meta precisa che “la decisione riguarda l’Unione Europea” e che al di fuori dell’Ue continuerà “a offrire strumenti all’avanguardia per garantire inserzioni su temi politici autentiche e trasparenti. Questa scelta non limiterà in alcun modo la possibilità per i cittadini dell’Ue di continuare a dibattere di questi temi sulle nostre piattaforme, né impedirà a politici, candidati o titolari di cariche pubbliche di creare e condividere contenuti politici in forma organica. Semplicemente, tali contenuti non potranno essere amplificati attraverso inserzioni a pagamento. Regolamenti come il Ttpa compromettono significativamente la nostra capacità di offrire questi servizi, influenzando non solo l’efficacia della comunicazione per gli inserzionisti, ma anche l’accesso degli elettori a informazioni complete”.