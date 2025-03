La notizia del giorno è il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar. In Italia ad alimentare il dibattito politico c’è l’intervista della premier Giorgia Meloni al Financial Times. La presidente del Consiglio nell’intervista si è detta d’accordo con il vicepresidente Usa JD Vance sul fatto che l’Europa si sia un po’ “persa”: “Le parole del vice presidente statunitense JD Vance sull’Europa alla conferenza di Monaco? Devo dire che sono d’accordo. Lo dico da anni…”.

18.02 Meloni: “Solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto”

“Sono devastanti le immagini che ci arrivano dal Sud-Est asiatico dove una forte scossa di terremoto, con epicentro in Myanmar, ha provocato centinaia di morti e feriti. La mia solidarietà, e quella del Governo italiano, alle popolazioni colpite e il mio più sincero sentimento di vicinanza alle famiglie delle vittime e delle persone rimaste coinvolte in questa tragedia”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni.

18.01 Schlein: “In Albania il CPR più caro della storia”

“Non solo Giorgia Meloni non riesce a chiedere scusa per i diritti calpestati e i soldi sprecati in Albania, ma rincara la dose. Pur di mandare qualcuno nei centri in Albania rimasti sempre vuoti e coprire il fallimento totale della sua propaganda, lo vuole trasformare nel CPR più caro della storia. 800 milioni di euro degli italiani che si potevano usare per assumere medici e infermieri”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

17.17 Zan: “La normativa europea attuale non prevede la possibilità di istituire Cpr in Paesi terzi”

“Pur di non ammettere il fallimento dei centri in Albania – scrive in una nota Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale del Pd ed europarlamentare – il governo Meloni fa il gioco delle tre carte e con decreto legge trasforma le strutture in CPR. Ma c’è un problema: la normativa europea attuale non prevede la possibilità di istituire Cpr in Paesi terzi. Non lo dicono per amnesia, per ignoranza, o perché credono di poter piegare il diritto a loro piacimento? Le norme UE su asilo e rimpatri sono chiare e si fondano sul rispetto dei diritti fondamentali, che Meloni e Piantedosi calpestano in nome della propaganda, buttando al vento quasi un miliardo di euro degli italiani”.

17.10 Myanmar, 20 bambini intrappolati tra le macerie di una scuola

Una ventina di bambini è rimasta intrappolata tra le macerie di una scuola crollata nella città di Taungoo, nel Myanmar centrale. Lo riporta lo Yangon Times. Secondo un’altra testata locale, l’Eleven Media Group, cinque di loro sarebbero stati estratti senza vita. I soccorritori sono al lavoro tra i resti dell’edificio, che, secondo lo Yangon Times, in passato ospitava anche degli sfollati.

16.57 Cedu condanna l’Italia: “Ha violato i diritti di un detenuto malato”

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la responsabilità dello Stato italiano per la violazione del diritto alla salute e alle cure mediche di Simone Niort, un giovane con problemi psichiatrici che si trova da otto anni in carcere in Italia, dall’età di diciannove anni, e durante questo tempo avrebbe tentato il suicidio una ventina volte. Avrebbe compiuto anche atti di autolesionismo. A riferirlo è il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella.

16.56 Guterres: “L’Ucraina ha un governo legittimo”

“L’Ucraina ha un governo legittimo e questo deve essere rispettato”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres rispondendo ad una domanda sulla proposta di Vladimir Putin di un’amministrazione transitoria a Kiev sotto l’egida delle Nazioni Unite. Mentre riguardo l’accordo sul Mar Nero, ha spiegato: “Abbiamo avuto alcuni contatti, l’Onu per il momento non è parte dei negoziati”.

16.37 Casa Bianca respinge proposta Putin per voto in Ucraina

Un portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha respinto la proposta di Vladimir Putin di una “amministrazione transitoria” sotto l’egida dell’Onu al fine di organizzare elezioni presidenziali “democratiche” in Ucraina e negoziare poi un accordo di pace con le nuove autorità. Secondo il dirigente Usa, il governo di Kiev è determinato dalla sua costituzione e dai suoi cittadini.

16.00 Reporter svedese arrestato all’arrivo in Turchia

Il giornalista svedese Joakim Medin è stato messo in custodia dopo essere atterrato in Turchia per seguire le proteste anti governative. “Prendiamo sempre sul serio la privazione della libertà dei giornalisti. Sappiamo che un giornalista svedese è stato privato della libertà in relazione al suo ingresso in Turchia. Il Consolato Generale a Istanbul è in contatto con le autorità locali”, ha scritto su X la ministra degli Esteri svedese, Maria Malmer Stenergard.

15.46 Terremoto in Myanmar, almeno 144 morti

Sale a 144 morti e 732 feriti il bilancio delle vittime del terremoto in Myanmar. Lo ha reso noto il capo della giunta Min Aung Hlaing che ha invitato “qualsiasi paese, qualsiasi organizzazione” a venire ad aiutare le vittime.

15.05 Thailandia, palazzo crollato a Bangkok: vittime salgono a 8

È stata confermata la morte di 8 persone a Bangkok, nel cantiere del palazzo crollato a causa del terremoto. Lo ha dichiarato il governatore della città, Chadchart Sittipunt, citato dal Guardian.

14.36 Il Papa: “Addolorato per morti in Myanmar e Thailandia”

“Profondamente addolorato per la perdita di vite e la diffusa devastazione causata dal terremoto nel sud-est asiatico, in particolare in Myanmar e Thailandia”, il Papa offre le sue preghiere per le vittime e “l’assicurazione della sua vicinanza spirituale a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia”. Il Papa “prega anche affinché il personale di emergenza sia sostenuto nella cura dei feriti e degli sfollati”. È quanto si legge in un telegramma alle autorità civili ed ecclesiastiche dei due Paesi, inviato, a nome del Papa, dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin.

14.05 Il Consiglio dei Ministri: “In Albania Cpr per irregolari, anche dall’Italia”

I migranti irregolari in Italia potranno essere portati anche nel Centro di permanenza per il rimpatrio in Albania, come in qualsiasi altro Cpr. È quanto deciso nel Cdm di oggi.

13.45 Farnesina, in Myanmar circa 100 italiani In Thailandia 7.700

In Myanmar si contano un centinaio di connazionali tra iscritti all’Aire e registrati sul sito ‘Dove siamo nel mondo’ mentre in Thailandia ci sono 7.000 connazionali iscritti Aire e 700 registrati su ‘Dove siamo nel mondo’. È quanto fa sapere la Farnesina aggiungendo che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto di attivare gli aiuti dell’Unione europea.

13.01 Cremlino: “Se l’Ue non riduce sanzioni, non segue via pace”

“Se i paesi europei non vogliono seguire la strada” dell’allentamento delle sanzioni inflitte a Mosca per aver invaso l’Ucraina, “significa che non vogliono seguire la via della pace, non vogliono contribuire e agire all’unisono con gli sforzi che Mosca e Washington mostrano per andare verso una via pacifica”: lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dall’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. Mosca chiede la cancellazione di alcune sanzioni per attuare l’accordo di massima per la sicurezza della navigazione sul Mar Nero.

12.37 Slitta ancora flessibilità su multe per emissioni auto

È slittata nuovamente l’adozione da parte della Commissione Ue della proposta di modifica al regolamento sulle emissioni di CO2 di auto e furgoni, che mira a dare più flessibilità ai costruttori sui target di taglio delle emissioni per evitare di incappare nelle multe al via da quest’anno per chi non si adegua. Lo si apprende a Bruxelles. L’approvazione dell’emendamento da parte del collegio di Ursula von der Leyen, tramite procedura scritta, era attesa stamani alle 10 dopo un primo rinvio martedì. “Le discussioni interne sono ancora in corso”, ha spiegato una portavoce dell’esecutivo Ue, citando tuttavia “scadenze interne” da rispettare.

12.28 Per il Papa miglioramenti nella parola

La situazione del Papa è “stazionaria” e ci sono “lievi miglioramenti” nella parola. Lo riferisce la sala stampa vaticana.

12.16 Croce Rossa: “In Myanmar molti danni, preoccupano dighe”

Edifici e infrastrutture pubbliche sono stati danneggiati e sono crollati a causa del terremoto di magnitudo 7,7 in Myanmar con preoccupazioni per lo stato delle dighe su larga scala: lo ha affermato la Croce Rossa, come riportano i media internazionali.

“Le infrastrutture pubbliche sono state danneggiate, tra cui strade, ponti ed edifici pubblici. Attualmente abbiamo preoccupazioni per le dighe su larga scala”, ha detto Marie Manrique, coordinatrice del programma per la Federazione Internazionale della Croce Rossa ai giornalisti a Ginevra , tramite collegamento video da Yangon. (

12.10 Raid aereo israeliano su Beirut sud

L’aviazione israeliana ha condotto un raid aereo sulla periferia sud di Beirut. Lo riferisce l’agenzia governativa libanese Nna secondo cui un missile israeliano ha colpito poco fa un edificio nel quartiere Hadath della capitale.

12.00 Kiev: “I russi hanno bombardato siti del gruppo Naftogaz”

L’operatore statale ucraino di petrolio e gas ha dichiarato che le forze russe hanno colpito le sue strutture durante la notte, nonostante il Cremlino affermi di aver interrotto gli attacchi sui siti energetici in Ucraina. “Il nemico ha bombardato le strutture del Gruppo Naftogaz. Questo è il 18mo attacco combinato alle infrastrutture del Gruppo dall’inizio della guerra su vasta scala e l’ottavo dall’inizio di quest’anno”, ha affermato il gruppo in una dichiarazione, aggiungendo che non ci sono state vittime.

11.59 Ue: “Nuovi nomi per vini analcolici, da alcol free a 0,0%”

La Commissione europea vuole rendere più “attraenti e familiari” le denominazioni dei vini a bassa gradazione o analcolici, proponendo termini come “alcol free”, “0,0%” o “alcol light”. L’obiettivo è promuovere un segmento in forte crescita e considerato promettente soprattutto nei mercati del Nord Africa e dei Paesi arabi. La proposta rientra nel nuovo pacchetto di misure adottato dall’esecutivo Ue per sostenere il settore vitivinicolo.

11.40 In Groenlandia governo di coalizione in chiave anti-Usa

Quattro dei cinque partiti del parlamento groenlandese firmeranno oggi un accordo di coalizione, in un’apparente dimostrazione di unità di fronte all’interesse degli Stati Uniti per l’isola proprio nel giorno della visita del vicepresidente Usa JD Vance e della moglie Usha ad una base militare Usa in Groenlandia. Soltanto il partito più ardentemente indipendentista, Naleraq , arrivato secondo alle elezioni di inizio mese, non farà parte della coalizione, dopo essersi ritirato dai colloqui la scorsa settimana. Lo riportano i media internazionali.

11.16 Correzione acconti Irpef, emendamento Lega a decreto P.a

La Lega tenta una correzione degli acconti Irpef con un emendamento al decreto P.a all’esame della Camera. “Al fine di non penalizzare i lavoratori dipendenti e pensionati, con particolare riguardo al settore del pubblico impiego, – si legge nella proposta di modifica a prima firma Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli acconti Irpef per il 2025 sono calcolati sulla base dei dati reddituali e di imposta riferiti all’anno solare 2024”. La Cgil aveva denunciato che, nonostante il passaggio a tre aliquote Irpef, quest’anno si sarebbero comunque dovuto pagare gli acconti con il vecchio regime a quattro scaglioni, “nettamente superiori agli attuali”.

11.01 Libano, raid aerei israeliani nel sud e sorvoli su Beirut

L’aviazione israeliana ha condotto raid aerei nel sud del Libano e altri jet dello Stato ebraico hanno sorvolato la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, e la valle orientale della Bekaa. Lo riferisce l’agenzia governativa libanese Nna, secondo cui al momento si registra il ferimento di due bambini siriani a Kfar Tebnit, nel distretto meridionale di Nabatiye.

10.55 Tribunale nega “suicidio assistito” a donna malata di Sla

Il Tribunale di Trieste ha rigettato ieri la richiesta di Martina Oppelli, triestina malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, di ordinare all’azienda sanitaria Asugi di applicare una sentenza costituzionale, riconoscendo il suo diritto di accedere alla morte assistita. Lo rende noto l’Associazione Luca Coscioni che segue il caso, precisando che la decisione del Tribunale è stata presa sulla scorta di una valutazione effettuata da medici specializzati. Dunque, “secondo i medici e il Tribunale, Martina non dipende da trattamenti di sostegno vitale quindi non ha diritto ad accedere al ‘suicidio assistito’ in Italia”.

10.42 Usgs: “In Myanmar è probabile ci siano migliaia di morti”

L’US Geological Survey ha diramato un’allerta rossa per vittime e danni dopo il terremoto di magnitudo 7,7 in Myanmar. Sul suo sito web si legge che “è probabile che si verifichino numerose vittime e danni ingenti e che il disastro sia molto diffuso”. L’agenzia afferma che “è probabile che si verifichino migliaia di decessi”, riporta Sky News.

10.42 Il terremoto in Myanmar 300 volte più forte di Amatrice

Il terremoto avvenuto oggi in Myanmar ha avuto una magnitudo 300 volte superiore a quella del sisma di Amatrice del 2016 e 8 volte superiore alla più alta mai registrata in Italia, che è quella di 7.1 dell’evento del 1908 a Messina. “Non c’è rischio di tsunami poiché il sisma è avvenuto a circa 300 chilometri dalla costa – dice all’Ansa Salvatore Stramondo, dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – ma quando ci sono scosse di questa intensità in aree montuose c’è la possibilità che vengano attivate frane e che si verifichi la liquefazione del terreno, con possibile impatto sulle infrastrutture”.

10.12 Meloni, sui dazi bisogna dire “mantenete la calma, pensiamoci”

Mentre la Commissione ha promesso di reagire contro i dazi di Trump, Meloni vuole che l’Ue mantenga la calma. “A volte ho l’impressione che rispondiamo semplicemente d’istinto”, ha affermato la premier italiana nell’intervista al Financial Times. “In questi argomenti bisogna dire, ‘Mantenete la calma, ragazzi. Pensiamoci'”. “Ci sono grandi differenze sui singoli beni – ha affermato – È su questo che dobbiamo lavorare per trovare una buona soluzione comune”. Ma ha detto che l’Ue è frenata dalla lentezza del suo processo decisionale. “Non è facile competere con qualcuno che in un giorno può firmare 100 ordini esecutivi”, ha detto.

10.11 Mosca: “Raid Kiev su stazione gas di Sudzha, distrutta”

Mosca accusa le forze ucraine di “un doppio attacco contro la stazione di misurazione del gas di Sudzha”, dove sostiene sia scoppiato “un violento incendio” che ha “praticamente distrutto” la struttura. La Russia afferma che, “secondo i dati preliminari”, le truppe ucraine avrebbero lanciato “razzi Himars”. Lo riporta la Tass.

9.47 Meloni al Ft: “D’accordo con Vance, Europa si è un po’ persa”

“Devo dire che sono d’accordo” con le posizioni espresse dal vicepresidente statunitense JD Vance sull’Europa alla Conferenza di Monaco, “lo dico da anni… L’Europa si è un po’ persa”. Così la premier Giorgia Meloni in una lunga intervista al Financial Times. La critica di Trump all’Europa non era rivolta al suo popolo ma, sostiene Meloni, alla sua “classe dirigente… e all’idea che invece di leggere la realtà e trovare modi per dare risposte alle persone, si possa imporre la propria ideologia alle persone”.

9.39 Rubio: “I membri del Tren de Aragua sono peggio di Al Qaeda”

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha affermato che i membri della gang venezuelana Tren de Aragua, molti dei quali espulsi dagli Usa e inviati temporaneamente a Guantanamo (Cuba), sono “peggiori” dei terroristi di Al Qaeda a suo tempo trattenuti nel campo di prigionia americano. “I Marines di Guantanamo hanno detto che queste sono alcune delle persone più dure che abbiano mai incontrato. Peggio dei membri di Al Qaeda che erano stati in quelle celle”, ha detto Rubio in una conferenza stampa in Guyana, dove si trova in visita come parte di un tour nei Caraibi.

9.36 Putin: “Sviluppiamo cooperazione militare con la Corea del Nord”

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che Mosca sta sviluppando la cooperazione militare e tecnico-militare con la Corea del Nord: lo scrive l’agenzia Interfax. “Ad esempio, abbiamo firmato un trattato” con Pyongyang. “L’articolo 4 dice molto su cosa dovremmo fare e come per sostenerci a vicenda. Il lavoro è in corso con questo paese nei settori tecnico-militare e militare”, ha detto Putin secondo Interfax incontrando l’equipaggio del sottomarino a propulsione nucleare Arkhangelsk.

8.44 Turchia, Imamoglu dal carcere denuncia arresto suo avvocato

Il sindaco di Istanbul sospeso dal suo incarico e incarcerato, Ekrem Imamoglu, principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha denunciato l’arresto del suo avvocato, chiedendone l’immediata liberazione.

8.34 Usgs, terremoto in Myanmar seguito da seconda scossa di 6.4

Una seconda forte di scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha seguito di pochi minuti il sisma principale, di magnitudo 7.7. Non lontani fra loro gli epicentri delle due scosse, la seconda delle quali ha colpito 18 km a sud di Sagaing. Lo fa sapere l’istituto geosismico Usa, Usgs.

8.27 Blitz da Cracco Ultima generazione, provvedimenti per 12 persone

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha emesso sette avvisi di avvio del Foglio di via obbligatorio dalla città di Milano, due Fogli di via obbligatori e undici Dacur (divieto di accesso nei locali pubblici) nei confronti di 12 persone, che hanno posto delle azioni di protesta nel ristorazione “Cracco”.

7.46 Usgs, terremoto magnitudo 7.7 in Myanmar

Una scossa di terremoto 7.7 ha colpito il Myanmar, con epicentro a 16 km a nord-ovest di Saigang, nel cetro del Paese. Lo rileva l’istituto geosismico statunitense, Usgs. La scossa è stata avvertita con forza anche a Bangkok, capitale della Thailandia.

7.27 Putin: “Iniziativa strategica su tutto il fronte ucraino”

Le forze russe hanno “l’iniziativa strategica” lungo l’intera linea del fronte in Ucraina, ha affermato venerdì il presidente russo Vladimir Putin. “Lungo tutta la linea del fronte, le nostre forze hanno l’iniziativa strategica”, ha dichiarato Putin durante un incontro con i marinai russi a tarda notte a Murmansk (nord-ovest), stimando che “il popolo ucraino stesso dovrebbe capire cosa sta succedendo”. “Ci stiamo muovendo gradualmente, forse non così rapidamente come vorremmo, ma con insistenza e certezza, per raggiungere tutti gli obiettivi annunciati”, ha detto Putin.

6.27 Proposta Putin: “Amministrazione transitoria per Ucraina”

Per il futuro dell’Ucraina il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato l’idea di una “amministrazione transitoria” sotto l’egida dell’Onu, al fine di organizzare elezioni presidenziali “democratiche” nel paese e negoziare poi un accordo di pace con le nuove autorità. “Potremmo ovviamente discutere con gli Stati Uniti, anche con i paesi europei e, naturalmente, con i nostri partner e amici, sotto l’egida dell’Onu, la possibilità di istituire un’amministrazione transitoria in Ucraina”, ha dichiarato Putin durante un viaggio a Murmansk.