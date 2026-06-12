Nel primo pomeriggio di venerdì 12 giugno si stanno registrando problemi diffusi per le principali applicazioni del gruppo Meta, con un down che sta interessando Facebook e Instagram sia da desktop sia da mobile.

Le prime notizie

Molti utenti stanno segnalando l’impossibilità di accedere ai propri profili, trovandosi davanti a una pagina bianca oppure al messaggio “Spiacenti, questa pagina non è disponibile”. In diversi casi le piattaforme non si aprono, non caricano correttamente oppure risultano estremamente lente, soprattutto dall’interfaccia desktop. Anche Messenger sta presentando malfunzionamenti.

Secondo le rilevazioni di Downdetector, si sta registrando un aumento significativo delle segnalazioni di errore relative a Facebook e Instagram proprio a partire dalle ore centrali del pomeriggio. In parallelo, anche lo stesso portale di monitoraggio risulta in difficoltà, con anomalie e errori di caricamento, segno dell’intensità del traffico di segnalazioni.

Su X, si stanno moltiplicando i post con l’hashtag #facebookdown, mentre gli utenti descrivono un disservizio generalizzato che non sembra legato ai singoli dispositivi.

In un primo momento WhatsApp sembrava continuare a funzionare regolarmente, ma stanno arrivando anche segnalazioni sporadiche di difficoltà di utilizzo. Il quadro generale suggerisce quindi un malfunzionamento esteso a più servizi del gruppo Meta, tra cui Facebook, Instagram e Messenger, con possibili criticità anche su WhatsApp.

Al momento non sono ancora note le cause del disservizio né i tempi necessari per il completo ripristino delle funzionalità, mentre la situazione resta in evoluzione e le segnalazioni continuano ad aumentare.