Quante copie vendevano i giornali in Italia negli anni ‘70? Oggi sono ridotti al lumicino e vendono poco più di un milione di esemplari al giorno.

Nel 1979, i soli 11 quotidiani più diffusi (su oltre 70) ne vendevano quasi due milioni e mezzo. Complessivamente il mercato superava i 5 milioni. E Angelo Del Boca, nel suo fondamentale “Giornali in crisi”, evidenziava il distacco fra le vendite in rapporto agli abitanti in Italia e quelle negli altri Paesi europei. Oggi sarebbe inorridito, anche se dovrebbe prendere atto che nemmeno all’estero se la passano bene.

Un declino inesorabile

Nel 1968, quando uscì il libro di Del Boca, la crescita del mercato era stata rallentata dall’avvento della tv. Mike Buongiorno aveva preso il posto della stampa popolare. Era questa, e lo è ancora oggi, a determinare la differenza con i Paesi baciati dalla rivoluzione industriale un secolo e mezzo prima di noi.

Seguirono anni di tardiva espansione, con l’arrivo sullo scena della generazione figlia del dopoguerra e del passaggio dalla campagna alle città di una ventina di milioni di italiani.

Poi, a partire dal 2000, il declino fino ai valori di oggi.

Come finirà? Internet ha rappresentato per i giornali quello che è stato l’avvento della automobile di massa per le carrozze a cavalli. Ancora dopo la guerra pochi erano i taxi, diffuse le carrozzelle a cavalli. Un accorto taxista di mia conoscenza li aveva entrambi. Oggi le carrozzelle sono una attrazione per i turisti. Un po’ come le gondole, soppiantate dai motoscafi.

Una volta le fonti di informazione erano poche e selezionate per le elites, poi c’erano i banditori per le masse. A Genova nel ‘600 circolava per gli addetti ai lavori una Gazzetta nel cui le notizie erano di due righe. Oggi con internet puoi arrivare a migliaia di parole.

Oggi le fonti si sono moltiplicate e ci si chiede: c’è ancora un futuro per i giornali di carta dopo due secoli di trionfi.

Vediamo i numeri di allora e confrontiamoli con quelli più recenti.

Il confronto non è proprio omogeneo: Paese Sera non c’è più, Repubblica sarebbe cresciuta al triplo nel decennio successivo.

Il gruppo di testa dei giornali