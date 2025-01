Mentre gli americani attendono il destino dell’app social TikTok, che la Corte Suprema degli Stati Uniti deciderà se vietare o meno, migliaia di utenti si stanno spostando verso un’altra applicazione, RedNote, che per molti rappresenta una valida alternativa.

RedNote, il social alternativo

Xiaohongshu, letteralmente “libretto rosso”, conosciuto anche come RedNote, è il social network sul quale migliaia di utenti americani si stanno riversando. Stando ai dati raccolti, questa applicazione risulta essere la più scaricata dallo store statunitense di Apple. Ma perché tanta popolarità? Gli utenti che l’hanno scaricata la vedono come un’alternativa a TikTok, il cui destino è appeso a un filo.

L’applicazione, praticamente tutta in cinese, ha accolto gli utenti americani che si sono definiti “rifugiati di TikTok”, i quali si sono affidati agli strumenti di traduzione per navigarci all’interno. Xiaohongshu, che in Cina è estremamente popolare e viene utilizzata per lo scambio di opinioni sul cibo e sui viaggi, conta oltre 300 milioni di utenti. I dati testimoniano il successo dell’applicazione anche tra gli utenti americani: nell’ultima settimana, i download di RedNote negli Stati Uniti sono aumentati di oltre il 200%.

RedNote, però, non è l’unica alternativa a TikTok che gli americani hanno deciso di scaricare. Il social Lemon8, di proprietà di ByteDance, la società madre di TikTok, ha registrato un’impennata significativa, raggiungendo oltre 3 milioni di download.

Il destino di TikTok

Lo scorso 10 gennaio la Corte Suprema ha ascoltato le diverse argomentazioni di TikTok e del governo degli Stati Uniti. Si è discusso in merito a una legge, approvata lo scorso anno, che impone a Bytedance di vendere il ramo americano della piattaforma. L’alternativa, per TikTok, è quella di essere bandita dagli Stati Uniti a partire dal 19 gennaio.

Secondo quanto reso noto dai media Usa, sulle considerazioni di alcuni esperti, diversi giudici sembrano orientati a considerare la norma costituzionale, lasciandola probabilmente in vigore. Stando a queste previsioni, TikTok potrebbe essere cancellata dagli store americani, segnando così un lento declino negli Stati Uniti.