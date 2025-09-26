Sarà controllato dagli Stati Uniti l’algoritmo che stabilisce i contenuti visibili agli utenti di TikTok. Ad annunciarlo è il vicepresidente JD Vance nel commentare l’ordine esecutivo firmato oggi da Donald Trump che mette in pratica l’accordo raggiunto con la Cina sulla gestione del social network.

Come chiesto da Trump al presidente cinese Xi Jinping, il controllo della piattaforma sarà ora trasferito a un gruppo di azionisti Usa. Trump ha organizzato nello Studio Ovale una cerimonia per la firma ed ha affermato che TikTok sarà “operata dagli Stati Uniti in tutto e per tutto”.

Il presidente ha approvato i termini generali dell’accordo con la Cina ed ha ringraziato il suo omologo cinese Xi Jinping. “Per fare le cose per bene avevamo bisogno del sostegno e dell’approvazione della Cina”, ha affermato il presidente Usa.

L’accordo prevede che, come spiegato dal tycoon, “negli Usa la piattaforma passerà sotto il controllo di un consorzio di nuovi investitori statunitensi, tra cui Oracle, che immagino giocherà un ruolo molto importante in termini di sicurezza, protezione e tutto il resto. Quindi abbiamo ottimi controlli”. La piattaforma potrà continuare a essere usata negli Usa dai suoi 170 milioni di utenti. I loro dati ora saranno adeguatamente protetti come richiesto dalla legge.

Vance, nello Studio Ovale alla Casa Bianca insieme a Trump, ha spiegato che “c’è stata una certa resistenza da parte cinese, ma l’obiettivo fondamentale che volevamo raggiungere era mantenere TikTok operativo. Volevamo anche assicurarci di proteggere la privacy dei dati degli americani, come richiesto dalla legge, sia perché è la cosa giusta da fare, sia perché è un requisito legale della legge approvata l’anno scorso dal Congresso. Pensiamo di esserci riusciti”.

Vance ha aggiunto che continueranno a lavorare per garantire la sicurezza, aggiungendo che “questo accordo significa che gli americani possono usare TikTok ma con più sicurezza di quanto non avessero fatto in passato, perché i loro dati saranno al sicuro e non saranno usati come arma di propaganda contro i nostri concittadini”.