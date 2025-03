Una settimana di notizie da Blitzquotidiano e altre fonti. Continua la prova di un giornale fisicamente diverso e diversamente fruibile.

Una sintesi dei fatti a nostro giudizio più importanti

La magia della destra, più l’attacchi e più cresce, Fratelli d’Italia al 30,2%. Ma i sondaggi ci

raccontano di un Paese spaccato in due come una mela. Destra e Sinistra pesano quasi allo stesso

modo.

Notizie e sondaggi

Gli ultimi sondaggi: FdI 30,2 (+0,4) Pd 22,9 (-0,2) M5s 11,9

(+0,5) Forza Italia 9,4 (+0,2) Lega 8,3 (-0,2) Verdi e Sinistra

6,0 (-0,2) Azione 2,9 (+0,2) Italia Viva 2,7 (+0,1) +Europa 1,8 (-

0,2) Noi Moderati 1,2 (+0,1).

Sciopero magistrati «adesione all’80%». Flash mob davanti alla Cassazione

“Riforma della giustizia? Stiamo subendo un attacco ancora peggiore del

terrorismo e delle stragi mafiose”

Sciopero magistrati, il presidente della Fondazione Einaudi: «Riforma non mina l’autonomia

delle toghe»

Andrea Stroppa, l’uomo di Musk in Italia attacca il governo sul ddl Spazio: “Fdi ha

seguito il Pd nella crociata contro Starlink”

Europa: quando “i sentieri si biforcano”. Adesso deve scegliere dove andare.

Europa sotto pressione, Trump choc: dazi al

25% anche sulle auto. Pugno duro contro la

UE

I dazi di Trump

Trump annuncia dazi al 25%: “L’Unione Europea è nata per

fregarci”. La replica: “Siamo il mercato libero più grande al

mondo. Una manna per gli Stati Uniti”

Dhl, disposto il sequestro preventivo di 46,8 milioni per frode fiscale e sfruttamento

Starbucks taglia 1100 posti e chiede ai dipendenti di restare a casa, chi perderà il

lavoro lo scoprirà via mail

Nel 2024 l’Unione Europea ha comprato gas e petrolio dalla

Russia per 22 miliardi. Più di quanto stanziato in aiuti per

l’Ucraina (19 miliardi). Quando si dice la coerenza

Lancia e Alfa Romeo, due nomi gloriosi dell’auto italiana, forse sono destinati a

morire, rivelazioni sul futuro dei marchi Stellantis

Stellantis, vendite giù del 12% e profitti del 70% nel 2024. Fiom: “Soldi ai soci ma

lavoratori in cig”

Effetto Elon, le vendite di Tesla crollano del 45% in Europa. Sorpasso di Byd nel

Regno Unito

Il ciclone Trump si abbatte su scienza e ricerca. Bilancio

pesante dei primi 30 giorni

Perché l’Unione Europea vuole aumentare le tasse sul vino e

mettere le avvertenze sanitarie sulle etichette

Una volta si diceva che se bevi troppa acqua ti vengono le rane nella pancia…

Lollobrigida e la nuova dichiarazione sull’acqua: “L’abuso?

Fa danni. Non lo dico io, lo dice la scienza”

Marzo, un mese di scioperi nei trasporti. Tutti gli stop in programma e le date

I migliori ospedali in Italia: al primo posto il Niguarda di Milano, secondo il Gemelli