WhatsApp ha recentemente introdotto una novità significativa all’interno della sua piattaforma, che promette di trasformare l’interazione nei Canali. Questa funzione, nota come “domande private”, consente agli amministratori di comunicare in modo più diretto e personale con i loro follower, rendendo il dialogo più coinvolgente e interattivo.

Con oltre 2 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo, WhatsApp continua a cercare modi per migliorare la comunicazione non solo tra amici e familiari, ma anche tra aziende e comunità. I Canali, introdotti di recente, hanno già guadagnato popolarità, permettendo agli amministratori di inviare messaggi a un vasto pubblico, simile a quanto avviene su piattaforme come Telegram. Tuttavia, fino a questo momento, l’interazione era prevalentemente unidirezionale: gli amministratori pubblicavano contenuti e i follower potevano solo reagire con emoji.

La nuova funzionalità delle domande private

La nuova funzionalità delle domande private si inserisce in un contesto in cui la comunicazione digitale sta diventando sempre più interattiva e personalizzata. Grazie a questa novità, gli amministratori possono ora porre domande aperte ai loro follower, creando un’opportunità per un coinvolgimento più diretto. La caratteristica distintiva di questo strumento è la privacy: le risposte fornite dagli utenti non saranno visibili agli altri membri del canale, ma saranno accessibili esclusivamente agli amministratori. Questo aspetto è fondamentale, poiché permette agli utenti di esprimersi senza sentirsi sotto pressione o al centro dell’attenzione pubblica.

Il portale specializzato WABetaInfo ha riportato che la funzione è attualmente in fase di test nella versione beta 25.20.10.73 per utenti iOS. In questa versione, gli amministratori possono accedere a una nuova opzione nel menu degli allegati, etichettata come “Domande”. Per utilizzare questo strumento, il processo è piuttosto semplice e intuitivo:

L’amministratore accede al canale e seleziona l’opzione “Domande” dal menu.

Viene quindi invitato a scrivere una domanda aperta o un messaggio.

La domanda appare nel canale come un nuovo messaggio.

Ogni utente ha la possibilità di rispondere in modo privato, inviando la propria opinione o commento direttamente all’amministratore.

Le risposte non generano un flusso di conversazione pubblico, evitando di sovraccaricare il canale di messaggi, particolarmente utile in spazi con migliaia di follower.

Questa nuova funzionalità ha il potenziale di rivoluzionare il modo in cui marchi, media e creatori di contenuti interagiscono con il loro pubblico. Per un marchio, ad esempio, potrebbe significare la possibilità di ricevere feedback immediato sui prodotti, raccogliere opinioni su nuove offerte o comprendere meglio le esigenze dei clienti. D’altro canto, per i media, conoscere quali argomenti suscitano maggiore interesse tra i lettori potrebbe influire sulle scelte editoriali e sul tipo di contenuti pubblicati. Anche le istituzioni educative possono trarre vantaggio da questo strumento, utilizzandolo per raccogliere domande o valutare la comprensione degli studenti in modo discreto e senza mettere a disagio nessuno.