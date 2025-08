A partire dalle 8,30 di oggi, martedì 5 agosto, stanno aumentando le segnalazioni degli utenti che riscontrano problemi nell’utilizzo di WhatsApp Web, la versione su pc della nota app di messaggistica di proprietà di Meta.

Anche se non si tratta del classico “down” che non permette di aprire l’app, si riscontrano diversi problemi. Diversi utenti segnalano l’impossibilità di collegarsi correttamente, con errori di caricamento o continui tentativi di riconnessione che impediscono l’utilizzo regolare del servizio. Altri segnalano l’impossibilità di ascoltare messaggi vocali direttamente sul computer o la mancanza della segnalazione dell’arrivo di notifiche.

Anche Downdetector, il sito più accreditato che monitora in tempo reale lo stato di funzionamento di servizi online e app, conferma quanto sta accadendo, attraverso un grafico che mostra l’aumento delle segnalazioni di malfunzionamento.

Il problema sembra essere diffuso e non limitato a una specifica area geografica. E non è chiaro se si tratti di un problema temporaneo legato ai server o a qualche aggiornamento in corso.

Da Meta al momento non è arrivata nessuna dichiarazione. Il disservizio non sembra coinvolgere la versione presente sugli smartphone. A quanto pare sembrerebbe essere legato solo alla versione web.