La star di Jennifer’s Body, Megan Fox, 39 anni, ha fatto un ritorno spettacolare su Instagram mostrando la sua figura e le curve in un micro perizoma e calze sensuali. La sua trasformazione in “goth-girl” ha fatto impazzire i fan, e non è sfuggita nemmeno al suo ex, Machine Gun Kelly, che ha lasciato un commento scherzoso sotto il post: “Stoked I have your phone number.”

La coppia ha avuto una figlia insieme nel marzo 2025, ma si era separata quattro mesi dopo. Megan non ha replicato al commento di MGK, ma ha anticipato ai follower il suo ritorno sui social scrivendo nelle storie: “I’m alive, new pics just dropped”.

Scatti mozzafiato e look da urlo

Negli scatti pubblicati, Megan, dai capelli corvini, indossava mutandine minimal che lasciavano poco all’immaginazione, abbinate a una maglietta nera aderente e calze velate. Ha completato il look con platform altissimi, posando con sicurezza e sensualità distesa a terra.

I fan hanno reagito con entusiasmo, ammirando la bellezza e la sicurezza della star. Nella didascalia di uno dei post, Megan ha scritto: “Everything is more beautiful because we are doomed.” Il ritorno social dell’attrice segna un momento di grande stile, audacia e coinvolgimento con i fan.