L’atmofera magica dei mercatini di Natale continua a conquistare cuori in tutta Europa. Questo evento annuale, che incarna l’essenza più gioiosa e tradizionale delle festività, è diventato un appuntamento imperdibile per chiunque voglia immergersi nei profumi, nei sapori e nelle luci che rendono il Natale unico. In un tripudio di bancarelle colorate e villaggi incantati, l’Europa si conferma la regina indiscussa di questa tradizione, e quest’anno l’Italia si distingue con un mercatino che ha guadagnato un posto nella prestigiosa Top Ten dei migliori mercatini di Natale europei.

L’Europa dei mercatini di Natale, tradizione e fascino senza confini

I mercatini di Natale sono molto più di semplici eventi: sono un’esperienza multisensoriale che intreccia cultura, gastronomia e artigianato locale. Originari del Nord Europa, in particolare della Germania e dell’Austria, oggi i mercatini hanno trovato spazio in ogni angolo del continente, ciascuno con le sue peculiarità e attrazioni.

La classifica 2023 dei migliori mercatini di Natale, stilata da Best European Destination, offre uno sguardo affascinante su questa tradizione e sorprende per la varietà delle destinazioni incluse. Mentre si potrebbe pensare che l’Austria, patria di alcuni dei mercatini più antichi, domini la classifica, quest’anno sorprende con un solo rappresentante al ventesimo posto.

Il podio: magia natalizia da Budapest a Craiova

Al primo posto della classifica troviamo Budapest, in Ungheria, che incanta con il suo mercatino allestito nella splendida cornice della Basilica di Santo Stefano. Qui, non solo le bancarelle sono curate nei minimi dettagli, ma uno spettacolo luminoso in 3D proiettato sulla facciata della basilica lascia visitatori di tutte le età a bocca aperta.

La medaglia d’argento spetta a Danzica, in Polonia, dove la piazza principale della città si trasforma in un paesaggio fiabesco. Tra le bancarelle si possono trovare gioielli e oggetti in ambra e vetro, materiali simbolo della regione baltica, oltre a piatti tradizionali come i pierogi natalizi.

Al terzo posto, il piccolo paese di Craiova in Romania offre un’esperienza autentica grazie a prodotti artigianali in legno, ceramica e tessuti fatti a mano. Ma sono i sapori locali a rubare la scena, con specialità come il cozonac – un dolce speziato – e il vin fiert, versione rumena del vin brulé.

Govone, l’Italia nella Top Ten europea dei mercatini di Natale

A sorpresa, l’Italia fa il suo ingresso nella Top Ten con il Mercatino di Natale di Govone, che si posiziona al nono posto. Questo piccolo borgo piemontese, situato nella provincia di Cuneo, si trasforma durante le festività in un autentico villaggio natalizio, guadagnandosi il titolo di uno dei luoghi più incantevoli d’Europa in questo periodo dell’anno.

A Govone, il Natale è molto più di un evento: è un’esperienza immersiva che coinvolge grandi e piccini. Il paese si veste di luci e decorazioni, diventando una vera e propria fiaba a cielo aperto. L’attrazione principale è senza dubbio la Casa di Babbo Natale, dove i visitatori possono incontrare elfi, ascoltare storie e lasciarsi trasportare dalla magia delle festività.

Il Mercatino di Govone: artigianato, sapori e solidarietà

Il mercatino di Govone, giunto alla sua 18ª edizione, si distingue per la qualità e la varietà delle sue offerte. Le 130 casette di legno che costellano il borgo propongono un mix perfetto di artigianato locale e prodotti enogastronomici tipici. Tra le bancarelle, si possono scoprire decorazioni natalizie uniche, realizzate a mano, e gustare prelibatezze che spaziano dai formaggi piemontesi ai dolci tradizionali.

Un aspetto particolarmente apprezzato di questo mercatino è l’impegno per la solidarietà. Alcune bancarelle sono gestite da organizzazioni non profit, che utilizzano i ricavi per sostenere progetti benefici. Questo aggiunge un valore speciale a un evento già di per sé unico, rendendo il Natale a Govone un momento di condivisione e altruismo.