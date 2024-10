Ecco come eliminare la puzza di chiuso dalla lavatrice, il trucchetto da conoscere per risolvere il problema una volta per tutte.

Non la sopportate e vi capiamo molto bene, la puzza di chiuso che il cestello della lavatrice emana è davvero fastidioso ma c’è un modo per eliminare il cattivo odore in modo facile e veloce.

Questo rimedio molto efficace vi salverà la vita, soprattutto se volete mettere a lavare dei capi delicati, perché il rischio in qeusto caso è che prendano anch’essi un cattivo odore. Per fortuna il metodo è più che collaudato, non vi resta che scoprire di cosa di tratta.

Come eliminare la puzza di chiuso dal cestello della lavatrice

Facciamo una piccola premessa, se aprendo l’oblò della lavatrice dopo che è stato chiuso a lungo sentite una puzza che vi solletica il naso dovete prima di tutto chiedervi perché si è generato il cattivo odore.

Probabilmente avete chiuso l’oblò subito dopo un ciclo di lavaggio, quando ancora il cestello dentro era umido. In effetti è normale in questo caso che l’umidità abbia contribuito a far proliferare germi e batteri all’interno del vostro elettrodomestico, i quali sono i primi responsabili dei cattivi odori.

Dovete sempre usare la lavatrice in modo corretto per avere il bucato ben pulito ma soprattutto bisogna evitare un errore comune che alimenta lo sporco interno alla lavatrice che poi causa a cascata tanti altri problemi.

Per fortuna ci sono diversi metodi naturali, i cosiddetti rimedi della nonna, che vi possono aiutare in modo efficace ad eliminare la puzza di chiuso dalla lavatrice. Cosa bisogna fare?

I rimedi della nonna

In questo caso la manutenzione è più che semplice, ovviamente la prima azione, che viene spontanea fare, è tenere l’oblò ben spalancato in modo che possa circolare aria fresca al suo interno.

Il più delle volte, se dentro la lavatrice è sporca e ha residui dei lavaggi precedenti, questo non basterà a risolvere il problema. Allora potete far andare un lavaggio senza bucato aggiungendo un ingrediente specifico.

Unite due bicchieri di aceto bianco nel cestello e azionate il ciclo ad alta temperatura. Un altro metodo è usare 150 grammi di acido citrico mescolato in un litro di acqua. Anche questa soluzione deve essere versata nella vaschetta in modo che vada a finire nel cestello.

Alla fine avrete un elettrodomestico senza più puzza di chiuso. Inoltre noi vi suggeriamo di seguire anche gli altri trucchetti per pulire la lavatrice che puzza, così non dovrete mai più temere i cattivi odori.