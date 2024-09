Metti un rametto di rosmarino così in cucina e risolvi un problema odiatissimo

Se posizionate un rametto di rosmarino in cucina potete risolvere in modo semplice e naturale uno dei problemi che si può presentare in casa.

Il rosmarino è utilizzato in cucina come erba aromatica per la preparazione di innumerevoli pietanze, con il suo profumo è in grado di rendere speciale qualsiasi piatto e le ricette che lo vedono protagonista spaziano dai primi ai secondi, dai contorni ai dolci.

Inoltre la pianta del Rosmarinus Officinalis, appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, è anche molto graziosa e la potete usare per creare un piccolo angolo verde in casa ma forse non tutti sanno che un semplice rametto può essere perfetto da tenere in cucina per risolvere un problema molto diffuso e decisamente antipatico.

Come usare il rosmarino in cucina per risolvere un problema odiatissimo

Il rosmarino non è solo un ingrediente utile per la preparazione dei cibi, infatti lo potete considerare come un piccolo jolly per risolvere alcuni dei problemi più comuni che tutti sperimentano in casa, ed in cucina soprattutto.

Ecco perché si consiglia di avere una pianta di rosmarino. Coltivarla non è affatto difficile, basta collocare il vaso davanti a una finestra in modo che possa godere di luce diretta per tante ore al giorno. Il terreno ben drenato e ricco di sostanze nutritive aiuterà la sua crescita.

Mano a mano che la pianta cresce rigogliosa si possono usare i rametti per i più svariati usi prelevandoli direttamente. D’altronde si tratta di una delle piante medicinali più conosciute e utilizzate in tutto il mondo per le sue proprietà benefiche per la salute.

Soprattutto sotto forma di olio essenziale il rosmarino apporta tanti benefici, ad esempio ha un’azione antinfiammatoria ed è utile contro i dolori articolari, inoltre favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni e migliora la circolazione.

È anche utile per favorire i processi digestivi e la funzionalità del fegato, è tra le erbe che sgonfiano la pancia, ha proprietà antiossidanti e antitumorali, migliora la concentrazione e la memoria, insomma è un toccasana per le funzionalità cerebrali. L’olio essenziale di rosmarino è usato anche per la cosmesi, ad esempio contrasta la perdita dei capelli e ne favorisce la crescita.

Non ultimo ha una buona capacità di ridurre lo stress quindi si possono mettere delle gocce di olio essenziale di rosmarino in un diffusore di aromi per creare un’atmosfera rilassante in casa e profumare l’ambiente.

Come usare il rosmarino per tenere lontani gli insetti

Infine un semplice rametto di rosmarino posto vicino alla finestra aperta può tenere lontane le mosche, che sono insetti fastidiosi che nessuno vuole in casa.

Questo è il rimedio perfetto per risolvere uno dei problemi in cucina più comuni e allo stesso tempo odiatissimo. Ora che sapete le proprietà naturali di questa pianta che scaccia gli insetti siamo certi che andrete a comprare subito una piantina.