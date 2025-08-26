Il nuovo direttore di Vanity Fair ha appena fatto in tempo a lanciare solo l’idea di dedicare la copertina del magazine a Melania Trump, che ha suscitato la rivolta immediata di parte dei dipendenti più sensibili ai tempi politici.

Secondo indiscrezioni, molti avrebbero minacciato di lasciare.

“Non normalizzeremo questo despota e sua moglie”

“Non normalizzeremo questo despota e sua moglie. Ci batteremo”, ha detto un dipendente di Vanity Fair al New York Post riferendosi a Donald Trump e alla First Lady.

“Se Melania viene messa in copertina, metà della redazione lascerà”, ha aggiunto un altro (il New York Poist riferisce di reazioni meno commendevoli, tipo “I will walk out the motherfucking door”).

Altri ritengono invece che al di là delle proteste non ci sarà alcuna uscita perché nessuno vuole lasciare un posto così prestigioso.

Mark Guiducci, 36 anni, ha assunto da appena un paio di mesi la guida del prestigioso magazine culturale raccogliendo il testimone Radhika Jones, che ha diretto la rivista per sette anni.

A differenza dei suoi predecessori, Guiducci è direttore editoriale globale: mantiene cioè la supervisione sulle edizioni di Vanity Fair nel mondo, tra cui quelle in Gran Bretagna, Francia, Italia e Spagna.

Melania mai presa in considerazione per la cover

Fondata nell’era del jazz e rilanciata nel 1983, la rivista ha avuto direttori iconici come Tina Brown e Graydon Carter puntando i riflettori sui temi del lusso, di Hollywood e delle élite del potere.

Quello che è certo è che finora Melania non è stata mai presa in co9nsiderazione per l’ambita copertina, durante il primo mandato Trump (fa eccezione il numero di febbraio 2017 dell’edizione messicana). A differenza di Michelle Obama, gratificata ben tre volte con la cover. Melania sembra non preoccuparsene