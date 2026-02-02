“I bambini si innamoravano della mia personalità e volevano toccarmi e abbracciarmi, e questo a volte mi metteva nei guai”. Sono le ultime dichiarazioni shock della defunta superstar del pop statunitense Michael Jackson contenute in alcune registrazioni audio inedite e pubblicate in un nuovo documentario.

Le ultime dichiarazioni shock

A rivelarne i dettagli è il quotidiano britannico Guardian, precisando che i Wonderhood Studios del Regno Unito hanno incluso le registrazioni di Jackson che esprimeva questi pensieri in una nuova serie di documentari in quattro episodi che inizierà mercoledì e che approfondirà la sua assoluzione dalle accuse di abusi sessuali su minori dopo un processo penale durato 14 settimane nei pressi di Los Angeles nel 2005.

Nel trailer promozionale di The Trial di Channel 4 si vede la voce dolce e acuta di Jackson che afferma: “I bambini… vogliono solo toccarmi e abbracciarmi”.

“I ragazzi finiscono per innamorarsi della mia personalità, a volte mi metto nei guai”, dice Jackson nella clip, mentre una persona intervistata spiega che alcune delle cose rivelate nelle registrazioni in questione “non hanno precedenti”.

Vecchie accuse, nuove rivelazioni

Ieri il New York Post aveva riportato un’altra dichiarazione particolarmente allarmante fatta da Jackson in quelle registrazioni. “Se mi dicessi adesso… ‘Michael, non potrai mai più vedere un altro bambino’… mi ucciderei”, avrebbe detto la star nelle registrazioni, stando proprio al Post.

Il sito web di Wonderhood Studios afferma che The Trial si propone di andare oltre il “circo mediatico” che ha circondato l’assoluzione di Jackson per porre “interrogativi profondi sulla fama, la razza e il sistema giudiziario americano”.

Prima della sua assoluzione, Jackson è stato accusato di aver molestato un ragazzo, di aver fornito alcol a un bambino, di aver fatto ubriacare un minore per abusare di lui e di aver complottato per tenere prigionieri un minorenne e la sua famiglia nel ranch Neverland del 13 volte vincitore del Grammy in California.

Tali accuse traggono origine da un documentario televisivo britannico, Living with Michael Jackson, trasmesso nel febbraio 2003. Il 13 giugno 2005, una giuria ha dichiarato Jackson non colpevole di tutte le accuse in un’aula di tribunale di Santa Maria, in California.

Quattro anni e due settimane dopo, Jackson morì per quella che le autorità descrissero come “intossicazione acuta” del potente anestetico Propofol. Aveva 50 anni.