Microsoft ha rilasciato in anteprima una nuova versione di Windows 11, proseguendo la sua strategia nella costante innovazione del proprio sistema operativo. Tra le principali novità di questo nuovo aggiornamento c’è una funzione che permette al sistema operativo di “aggiustarsi” da solo in caso di malfunzionamenti in fase di avvio. Questo strumento, sviluppato in risposta al caso legato ad un software difettoso rilasciato lo scorso luglio da Crowdstrike, che ha bloccato circa 8,5 milioni di computer Windows, si pone l’obiettivo di ridefinire l’esperienza dell’utente in caso di malfunzionamenti, puntando dunque su una gestione più intelligente e soprattutto autonoma.

Quick Machine Recovery, come funziona

Quando un pc Windows 11 non riesce ad avviarsi per diverse volte, la nuova funzionalità Quick Machine Recovery lo fa entrare automaticamente in un ambiente di ripristino specializzato, chiamato WinRe. Da lì, stabilisce una connessione a internet per contattare i server Microsoft e scaricare soluzioni specifiche per il problema, applicando eventuali aggiustamenti in autonomia.

Durante il bug causato dal software esterno Crowdstrike, le organizzazioni colpite hanno infatti dovuto riparare manualmente ogni dispositivo, un processo costoso e che ha richiesto molto tempo. Quick Machine Recovery, al contrario, punta a snellire queste fasi, permettendo riparazioni da remoto anche se il sistema non può avviare Windows normalmente.

Il ripristino si basa su uno strumento esistente, ma aggiunge la correzione tramite cloud. Microsoft non ha ancora fornito una tempistica specifica per l’implementazione di questa specifica funzionalità per tutti gli utenti. Secondo Techspot, dovrebbe essere parte del prossimo aggiornamento, previsto per la fine del 2025. Nonostante questa funzionalità rappresenti un passo in avanti verso un futuro in cui i pc possono affrontare autonomamente i problemi più comuni, qualcuno ha già mosso alcune critiche al Quick Machine Recovery: tra queste c’è l’evidente dipendenza dalle connessioni a Internet per il ripristino, che impedisce a questa soluzione di funzionare in ambienti offline.